Belen umiliata: “Ha fallito”, Alessandro Cecchi Paone diretto e senza giri di parole dice quello che pensa

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez, duro affondo da parte di una telespettatrice dopo la notizia dell’addio della showgirl a Le Iene e Tu si que vales.

Belen Rodriguez non sarà più la conduttrice de Le Iene né della trasmissione tu Sì que vales. È questa la notizia che è stata confermata proprio in occasione della presentazione dei palinsesti della nuova stagione televisiva Mediaset. A distanza di diversi anni in cui abbiamo visto Belen al timone di queste due trasmissioni, la conduttrice per la prossima stagione televisiva si dedicherà ad altri programmi e progetti. Di questo addio clamoroso di Belen a Tu Sì que vales se ne è parlato tanto in queste settimane. Una telespettatrice in questi giorni ha scritto al settimanale Nuovo TV e pare che sia stata piuttosto critica nei confronti della showgirl Argentina.

Rivoluzione in casa Mediaset, clamoroso addio di Belen a Le Iene e Tu si que vales

In questi giorni è in atto una vera e propria rivoluzione in casa Mediaset e diversi sono stati gli addii da parte di alcuni conduttori e conduttrici. Ad esempio, Belen Rodriguez non sarà più al timone del programma Le Iene sostituita da Veronica Gentili ma non sarà neppure a Tu Sì que vales sostituito in questo caso da Luciana Littizzetto. Di questo addio di Belen ad entrambe le trasmissioni se ne è parlato tanto ed a commentare è stata anche una telespettatrice che ha scritto al settimanale Nuovo.

Una telespettatrice scrive a Nuovo e parla di declino di Belen

La telespettatrice è stata piuttosto critica nei confronti della showgirl parlando di un declino. Alessandro Cecchi Paone, che cura la rubrica su Nuovo, ha risposto alla telespettatrice, dicendo “Mi pare un’esagerazione parlare di fallimento. Piuttosto userei la parola alternanza”. Ma non finisce qui, visto che il giornalista, rispondendo sempre alla telespettatrice, ha aggiunto dell’altro dicendo “C’è stato un periodo in cui mezza Italia ha goduto della presenza di Belen Rodriguez ovunque e comunque. Un successo duraturo e talmente solido da trascinare in scia almeno due parenti: la sorella Cecilia e il fratello Jeremias”.

Alessandro Cecchi Paone replica e prende le difese della conduttrice

Un fiume in piena Alessandro Cecchi Paone che ha poi aggiunto ancora che purtroppo così come avviene nella vita, anche in tv arriva la fase discendente. Alessandro Cecchi Paone poi, non ha potuto non fare un riferimento anche alla vicenda che ha visto protagonista Barbara D’Urso sostituita da Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Terminando il suo appunto, il giornalista ha anche augurato a Belen di fare presto ritorno in TV visto che per lei sicuramente si apriranno tante altre porte.