Cecilia Rodriguez scrive un post molto ambiguo, il riferimento a Belen e Stefano è chiaro a tutti

Cecilia Rodriguez pubblica un post, in molti lo considerano un riferimento a Belen e Stefano. Cosa c’è di vero?

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati? E’ da qualche settimana che sul web non si fa altro che parlare di questa notizia, che però al momento non sembra essere stata confermata dai diretti interessati. Ad ogni modo, in questo silenzio piuttosto assordante, si è intromessa Cecilia Rodriguez la sorella di Belen la quale ha pubblicato un post sui social piuttosto misterioso. In molti hanno ipotizzato che si sia trattato di un riferimento alla sorella e all’ex ballerino. Vediamo che cosa ha scritto nel dettaglio Cecilia.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, è finita ancora una volta la loro storia d’amore?

Come già abbiamo avuto modo di anticipare, nelle scorse settimane si è tanto parlato di una ipotetica crisi tra Stefano e Belen. Lui è apparso In diverse occasioni senza la fede al dito, mentre Belen pochi giorni fa si è presentata ad un evento Insieme ad un altro uomo, Elio Lorenzoni, un imprenditore del settore dei motori, dell’età di circa 40 anni. Ad ogni modo però, nessuno dei due ha confermato né tanto meno smentito queste voci.

Le parole di Cecilia Rodriguez, chiaro riferimento alla sorella e all’ex ballerino?

A far sorgere dei dubbi ed accendere i riflettori su questa vicenda è stata Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. Quest’ultima sul suo profilo Instagram ha pubblicato nelle scorse ore un post che ha in qualche modo incuriosito il popolo del web. Cecilia ha scritto delle parole in spagnolo ovvero ha riportato dei versi di una poesia.” Te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón” che tradotto vuol dire “Il tuo cuore è cresciuto quando hai perdonato qualcuno che non ti ha mai chiesto perdono”. Queste le parole scritte da Cecilia che sono state intese come un chiaro riferimento a Belen e Stefano.

Cecilia difende la sorella

Molti hanno quindi commentato il post di Cecilia, la quale però è stata anche presa di mira da alcuni utenti social. Secondo questi utenti, Cecilia avrebbe scritto quelle parole per prendere le difese di Belen dopo quanto accaduto anche in passato con Stefano.