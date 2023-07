Alessia Marcuzzi travolta dalle polemiche: «A quello che dici non crede nessuno»

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi, anche questa estate, sta facendo parlare parecchio di sé. Prima perché è stata avvistata al mare in compagnia dell’ex marito, Paolo Calabresi, poi per essersi seduta accanto a De Martino facendo, presumibilmente infuriare Belen e ora per avere girato uno spot di gelati quando, a detta del popolo del web, lei non ne mangia affatto vista la sua forma fisica. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è accaduto.

Alessia Marcuzzi fa la pubblicità al gelato e il popolo del web la attacca

Alessia Marcuzzi, in questi giorni, sta facendo la pubblicità a una marca di gelati molto famosa e così, su Instagram, si è fatta riprendere mentre si delizia con un gelato.

Sotto quel post, i follower si sono scatenati con commenti al vetriolo accusandola di non mangiare affatto il gelato ma di fingere soltanto.

E così sono fioccati commenti del tipo: «Non ci crede nessuno che mangi il gelato. Si sa che sei sempre a dieta» e, ancora: «Non potevano sbagliare di più che scegliere te» o, anche: «perché ti hanno pagato altrimenti due foglie di insalata e via», «Tu che te lo puoi permettere son sicura che non te li mangi».

Ma non sono finiti qui i commenti, infatti, c’è anche chi ha davvero esagerato scrivendo: «Terrificante da vedere e da sentire. Più o meno come quelle schifezze industriali», poi qualcun altro ha scritto: «Vorrei vedere se li tiene nel suo freezer…seeee».

Alessia Marcuzzi di nuovo nel mirino degli haters: “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”

Agli inizi di luglio, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino si sono seduti vicini.

Lo scatto di quel momento ha fatto il giro del web e così i follower, ricordando qualche estate fa, quando si parlò della rottura tra Stefano e Belen per colpa di una storia clandestina tra De Martino e la Marcuzzi, hanno scritto così: “Peccato che hai fatto lasciare nuovamente Belen e Stefano”, oppure: “Tranquilli che ci pensa De Martino”.

E lei, di rimando, aveva risposto così: “E certo, una persona si siede nel proprio posto assegnato dalla Rai in una serata tv, e per voi diventa una storia. Basta con questi film”.

Qualche giorno fa, Alessia Marcuzzi ha parlato del suo futuro lavorativo e, a proposito del prossimo Festival di Sanremo, ha detto in occasione di un’intervista rilasciata a Davide Maggio: “L’altro anno mi sono divertita tantissimo con Rosario a fare Viva Rai2 Viva Sanremo. Non è una cosa a cui penso, a differenza di altri che pensano che il punto di arrivo sia quello. È un’esperienza meravigliosa, io l’ho vissuta tanti anni fa col Dopofestival quando ho calcato il palco dell’Ariston per pochi minuti. Sto bene dove sto, qualunque cosa arrivi nella vita in generale, di bello, ci si confronterà, si capirà”.