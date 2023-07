Grande Fratello, Cristina Plevani contro Cesara Buonamici opinionista, le sue parole sono taglienti

0 SHARES Condividi Tweet

La nuova edizione del Grande Fratello avrà inizio il prossimo settembre, e secondo alcune indiscrezioni a svolgere il ruolo di opinionista sarà la giornalista Cesara Buonamici.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello e giorno dopo giorno sono molte le domande alle quali i telespettatori cercano e sperano di trovare delle risposte. Una di queste è quella che riguarda i nomi degli ipotetici opinionisti del reality show. Chi prenderà il posto della Bruganelli e di Orietta Berti? Il nome emerso nelle ultime ore sta facendo molto discutere. Ma vediamo nello specifico di chi stiamo parlando.

Le indiscrezioni sulla nuova opinionista del Grande Fratello

Orietta Berti e Sonia Bruganelli non saranno più le opinioniste del noto reality show di Canale 5 ovvero il Grande Fratello. Ma, chi prenderà il loro posto? Nel corso delle ultime settimane sono emersi diversi nomi, ma quelli che sembravano essere certi erano i nomi di Katia Ricciarelli e Paola Barale. Nelle ultime ore però è emersa un’altra indiscrezione di cui si sta tanto parlando. Nello specifico secondo alcuni rumors a prendere il posto delle due opinioniste sarà la celebre giornalista e conduttrice televisiva italiana Cesara Buonamici, volto noto e simbolo del TG5.

La reazione di Cristina Plevani

La notizia secondo la quale sarà Cesara Buonamici l’unica opinionista del Grande Fratello sta facendo tanto discutere nelle ultime ore. Tra coloro che non hanno potuto fare a meno di esprimere il proprio parere vi troviamo ad esempio la vincitrice della prima edizione del noto reality ovvero Cristina Plevani che attraverso il suo profilo Instagram ha espresso il suo disappunto. “Il Grande Fratello è sempre stato un programma leggero e di intrattenimento, non certo di cultura”, sono state queste di preciso le parole espresse dalla Plevani che ha poi commentato la volontà di Pier Silvio Berlusconi di impostare diversamente il programma rendendolo meno trash. A tal proposito la Plevani ha rivelato che è vero che negli ultimi anni “il freno è stato lasciato andare un po’ troppo” ma è anche vero, ha poi chiarito, che i limiti sono stati superati da tanto tempo e non si può essersene resi conto solo adesso. La Plevani ha poi continuato il suo post rivelando di avere la curiosità di vedere chi saranno i concorrenti della nuova edizione del reality. E a proposito di quelli che sono gli opinionisti solitamente scelti ha rivelato di averli sempre visti inadatti. Secondo il suo pensiero a svolgere il ruolo di opinionista dovrebbe essere qualcuno che ha già partecipato al reality show.

Buonamici unica opinionista del reality di Canale 5?

La presenza di Cesara Buonamici al GF come unica opinionista al momento non è stata ufficializzata. Ma se realmente sarà così significa allora che non ci sarà posto né per la Ricciarelli e nemmeno per la Barale.