Lorella Cuccarini ha detto no alla Rai, “Peccato perché è più simpatica della Balivo”, Alessandro Cecchi Paone senza mezzi termini dice la sua

I giochi ormai sono fatti e, a questo punto, non ci sono più dubbi su chi vedremo sul piccolo schermo questo autunno e per tutta la stagione autunno invernale.

I telespettatori, all’interno delle varie rubriche che ci sono nei vari settimanali esprimono le loro idee, sia in senso positivo sia in senso negativo e così parlano sia con Alessandro Cecchi Paone che cura la sua rubrica che con Mauro Coruzzi, in arte Platinette che ne cura un’altra.

E proprio ad Alessandro Cecchi Paone che una telespettatrice ha manifestato il suo dispiacere per il no che Lorella Cuccarini ha detto alla Rai, che voleva offrirle un programma, scegliendo di rimanere a Mediaset ad Amici nel ruolo di professoressa di canto. Vediamo cosa ha detto la telespettatrice ad Alessandro Cecchi Paone e come il giornalista le ha risposto.

Alcuni telespettatori avrebbero preferito Lorella Cuccarini a Caterina Balivo

Una telespettatrice e lettrice del settimanale Nuovo a cui interno c’è una rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, ha scritto così a proposito del no che Lorella Cuccarini ha detto alla Rai: “La capisco però è un peccato. Lei è molto più simpatica ed espressiva della Balivo”.

La difesa di Alessandro Cecchi Paone a favore di Caterina Balivo

Alessandro Cecchi Paone ha condiviso il dispiacere della lettrice di non vedere in Rai Lorella Cuccarini ma ha anche detto che, se lei è più felice così, è giusta la sua scelta e poi ha difeso Caterina Balivo dicendo queste parole: “Non sono d’accordo col suo giudizio negativo sulla Balivo che ha già guidato con successo quella fascia di Rai1 con un programma piacevole e ottimi risultati. Quindi è un gradito ritorno”.

E poi, ha anche aggiunto: “Mi dispiace l’insistenza con cui motiva l’impegno televisivo e cioè la vicinanza o lontananza dal governo”.

Alessandro Cecchi Paone ha voluto sottolineare che non ha condiviso le parole di Lorella Cuccarini quando ha detto di non accettare la proposta della Rai perché teme che qualcuno possa dire che è stata favorita dal governo attuale. Infatti, Cecchi Paone ha detto che la Cuccarini piace a prescindere non è certo una scelta del governo richiedere il suo ritorno alla tv di stato bensì una scelta motivata dalla sua professionalità e bravura.