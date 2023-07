Wanda Nara, decide di tornare di nuovo sui social dopo l’ultimo messaggio con cui spiegava il suo stato di salute

0 SHARES Condividi Tweet

Wanda Nara torna sui social dopo una settimana di stop e racconta come sono stati gli ultimi suoi giorni. Ecco cosa ha pubblicato la showgirl.

In queste ultime settimana Wanda Nara è stata sotto i riflettori per una notizia che ha davvero lasciato tutti senza parole. La moglie del bomber Mauro Icardi sarebbe gravemente malata e sui social si è rincorsa questa notizia che come già detto, ha sconvolto tutti quanti. Si è parlato di una leucemia per la showgirl argentina, ma come sta davvero Wanda Nara? A circa una settimana dalla diffusione di questa notizia, la moglie di Mauro Icardi è tornata sui social.

Wanda Nara scompare dai social dopo la diffusione della notizia della malattia

Wanda Nara, come sta? E’ questo quello che un pò tutti si chiedono, dopo che si è diffusa la notizia relativa alle sue condizioni di salute che sarebbero piuttosto precarie. Si è parlato di una leucemia per la moglie di Mauro Icardi e da quando è stata pubblicata la diagnosi, Wanda è letteralmente scomparsa dai social. Ecco che a distanza di una settimana, la showgirl argentina è tornata su social ed ha pubblicato diverse foto, per raccontare ai suoi followers come sono andati questi ultimi giorni.

La showgirl argentina pubblica una serie di foto e torna a farsi viva

«Foto random di questa ultima settimana», ha scritto Wanda nella didascalia di queste foto da lei pubblicate, in cui appare in compagnia del marito Mauro Icardi e delle figlie Francesca ed Isabella. Insieme a loro anche degli amici. In alcune foto, invece, la showgirl è intenta a ritoccare il trucco, in un ambiente lavorativo. Insomma, Wanda ha parlato di tutto ma non ha in nessun modo affrontato l’argomento salute, di cui si è tanto parlato invece sui social e non solo in questi giorni. Effettivamente la stessa Wanda lo aveva detto, al fine di tutelare la sua privacy ma soprattutto salvaguardare i bambini, non avrebbe più parlato della sua situazione e della malattia.

Quali sono le reali condizioni di salute di Wanda?

Ma come sta la moglie di Icardi? Stando a quanto è emerso, Wanda avrebbe un’infiammazione alla milza e ci sarebbe poi un’anomalia sui globuli bianchi, sintomatologia che riporterebbe alla leucemia. Wanda avrebbe scoperto tutto ciò, durante alcuni esami di controllo di routine.