Elena Sofia Ricci lascia tutti a bocca aperta, sul suo addio a Che Dio ci aiuti svela: “L’ho dovuto fare”

Elena Sofia Ricci torna a parlare dell’addio alla fiction Che Dio ci aiuti e parla di un qualcosa di necessario. Ecco le sue parole.

Elena Sofia Ricci, nota attrice italiana una delle più amate di tutti i tempi è tornata a parlare in queste ore della sua carriera. Inevitabilmente, l’attrice è tornata a parlate della serie tv alla quale ha preso parte per tanti anni e del motivo che l’ha portata poi a lasciare. Stiamo parlando della serie Che Dio ci aiuti, andata in onda per tanti anni sui principali canali Rai. Ecco le parole della conduttrice.

Elena Sofia Ricci, l’attrice italiana torna a parlare della fiction Che Dio ci aiuti

Elena Sofia Ricci, nota attrice italiana, per tanti anni è stata al timone del cast di Che Dio ci aiuti, la fiction di casa Rai molto amata dai telespettatori Rai. Ebbene, come tutti sanno, lo scorso mese di marzo sono andate in onda le ultime puntate in cui abbiamo visto Elena Sofia Ricci nella fiction. L’attrice lo aveva già annunciato che avrebbe lasciato, e la notizia aveva lasciato tutti i telespettatori piuttosto sconvolti. Nessuno poteva immaginare che Suor Angela potesse abbandonare, ma così è stato.

Il suo addio alla fiction, l’attrice spiega perchè

“Mai dire mai nella vita, la parola fine si leva e si mette, però certo non sarò più così presente. Lasciare personaggi amati è sempre difficile ma necessario, arriva un momento in cui c’è bisogno di cambiare, anche per il pubblico”. Queste le parole dell’attrice che nel corso di un’intervista rilasciata a Today, è tornata a parlare della fitcion alla quale ha preso parte per tanti anni. Insomma, non ci sono grandi possibilità di rivedere Elena Sofia in Che Dio ci aiuti, ma sicuramente la ritroveremo in altri progetti.

Suor Angela tornerà in Che Dio ci aiuti?

“Ho voglia di mettermi in gioco continuamente, nella mia carriera sono una slalomista. Dal teatro al cinema, dal biopic al thriller. La cosa che mi appassiona di più è cambiare panni, ficcarmi nei panni di un’altra donna e raccontare anime diverse tra loro”, ha aggiunto la Ricci, la quale parlando sempre dela fiction di casa Rai parla degli ex colleghi come di una grande famiglia.“Amo molto le mie ragazze specialmente Francesca Chillemi, è come una nipote. Vedere lei che cresce e che è così brava mi fa tanto piacere. Ci sono poi nuovi arrivi, attrici molto interessanti”.