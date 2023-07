Alessia Marcuzzi sbotta contro gli haters: “Non mi seguite”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi nelle scorse ore ha condiviso un particolare post sui social attraverso il quale con molta autoironia ha rivelato di aver notato una somiglianza tra lei e il levriero afgano.

Una delle conduttrici televisive più amate e allo stesso tempo seguite dal grande pubblico è la bellissima Alessia Marcuzzi. Quest’ultima è anche molto attiva sui social, e proprio nelle ultime ore sta facendo molto parlare di sé in seguito alla condivisione di un particolare post attraverso il quale con molta autoironia si è paragonata ad una particolare razza di cane. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Il post social di Alessia Marcuzzi fa discutere

Alessia Marcuzzi è sicuramente una bellissima donna ma ciò che più di tutto la rende amata dal pubblico è la sua simpatia e soprattutto la sua autoironia. Una caratteristica questa dimostrata anche nelle ultime ore attraverso la condivisione di un particolare post. Nello specifico la celebre conduttrice oltre ad aver condiviso una serie di fotografie in cui si mostra particolarmente sexy ecco che ha poi condiviso anche le immagini di una particolare razza di cane affermando di notare con questa una certa somiglianza. “Qualcuno ha detto levriero afgano?”, queste nello specifico le parole espresse dalla conduttrice sotto alla fotografia postata su Instagram. Post al quale ha poi aggiunto l’hashtag “separati alla nascita”.

La reazione dei followers al post della Marcuzzi

Insomma, con l’autoironia che la contraddistingue ecco che Alessia Marcuzzi ha tanto divertito i suoi fan. Proprio quest’ultimi infatti non hanno perso l’occasione per rivolgerle i propri complimenti proprio per questo suo carattere. E nello specifico vi è stato chi ha scritto “È inutile… la Marcuzzi è sempre la Marcuzzi!”. Ma non solo, vi è stato anche chi ha commentato la sua autoironia affermando che solo lei e Giulia Salemi la possiedono.

La risposta della conduttrice agli haters

Molti quindi i commenti positivi ricevuti dalla celebre presentatrice italiana. Ma allo stesso tempo vi sono stati molti utenti, o meglio alcuni haters, che non hanno perso l’occasione per rivolgerle delle critiche. Ad esempio vi è stato chi si è rivolto alla conduttrice rivelando di averla vista in diverse pose concludendo il post poi con la parola “Basta“. A tale utente la Marcuzzi con molta tranquillità ha risposto invitandolo semplicemente a non seguirla. E aggiungendo a queste pochissime parole una semplice emoticon contenente un faccino sorridente. Insomma, anche in questo caso la presentatrice ha dimostrato di non avere assolutamente alcun problema a gestire le critiche così come i complimenti.