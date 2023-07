Paola Perego, il marito Lucio Presta fa una rivelazione: «Ogni giorno saluto sui social tutti meno uno, chi è»

0 SHARES Condividi Tweet

Lucio Presta, famosissimo manager dei più importanti vip e marito di Paola Perego, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv sorrisi e canzoni in occasione della quale ha fatto alcune rivelazioni, sia sulla moglie che, più in generale, come, ad esempio, che ogni giorno manda i saluti a tutti “tranne a uno”. Vediamo cosa ha detto.

Lucio Presta parla delle sue abitudini familiari e lavorative

Lucio Presta segue tantissimi vip anche se non ama assolutamente definire chi ne fa parte come “la sua scuderia” ma piuttosto per lui sono “come figli, fratelli, mogli, sorelle: ognuno di loro è una personalità e va seguita in modo totalmente diverso. Guai a credere che siano “clienti”, sarebbe l’errore più grave».

E così, segue Amadeus, Paolo Bonolis, Barbara d’Urso, quest’ultima anche se da poco e tantissimi altri tra cui anche la moglie, Paola Perego.

La sua agenzia, si chiama Arcobaleno Tre, e lui ha svelato che il suo lavoro è molto più complesso di quello che sembra, infatti: «Tutti credono che sia soltanto fare i contratti degli artisti, ma in realtà è molto più complesso: bisogna saper decidere le strategie giuste, i gruppi di lavoro, cogliere le opportunità e scegliere con cura il prodotto da realizzare, per sbagliare il meno possibile».

Lucio Presta rivela che ogni mattina “saluta tutti tranne uno”

Lucio Presta ha svelato come si svolge la sua giornata tipo: «Mi sveglio al massimo alle 5 del mattino e alle 7.30 sono già in ufficio. Nelle prime tre ore svolgo quasi tutto il lavoro che ho da fare. Poi, se la giornata è più scarica, mi dedico a guardare programmi non visti o nuovi format. Se è piena, rincorro il da farsi».

E poi ha detto anche che la mattina il suo saluto su twitter è sempre lo stesso: “Buongiorno a tutti #menouno”. A quel punto il giornalista di Tv sorrisi e canzoni gli ha chiesto: “Ci tolga una curiosità: questo “uno” è la stessa persona ogni giorno oppure cambia?

E lui ha detto che è «sempre lo stesso, dal primo giorno» ma non ha voluto rivelare di chi si tratta.