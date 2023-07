Anna Falchi diretta su Tiberio Timperi: “Ci conosciamo da tempo ma c’è un però”

0 SHARES Condividi Tweet

Anna Falchi e Tiberio Timperi saranno i nuovi conduttori de I fatti vostri che ripartirà a settembre e durerà per tutto l’anno fino alla prossima estate. La conduzione dell’anno scorso, quella formata da Anna Falchi e Salvo Sottile è andata benissimo perchè i due conduttori si sono trovati, fin da subito, sulla stessa lunghezza d’onda e non hanno fatto altro che farsi reciprocamente i complimenti e scambiarsi parole di stima e affetto. Quest’anno, non si sa come andrà la conduzione ma ci sono già voci di corridoio che parlano di un po’ di tensioni. Vediamo perchè e cosa si comincia a dire in giro anche se tutto è stato smentito da Anna Falchi.

Anna Falchi: “Io e Tiberio ci conosciamo da anni ma è la prima volta insieme”

Anna Falchi sarà la coconduttrice, per il terzo anno di seguito, accanto a Tiberio Timperi, new entry, de I fatti vostri. A questo proposito, la Falchi ha dichiarato: “Ci conosciamo da tempo ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Sarà una sorpresa”. E poi ha anche aggiunto: “Sarà tutto una sorpresa. A me le novità piacciono. Mi entusiasmano e mi incuriosiscono. Per cui sono assolutamente ottimista”. Poi, Anna Falchi ha anche voluto, in un certo modo, parlare di Salvo Sottile e ha detto: “Poi penso sia importante che in una trasmissione come la nostra nella quale ci occupiamo anche di cronaca e attualità, resti una figura autorevole, come era anche Salvo Sottile, che proviene dal mondo del giornalismo”.

Le voci di corridoio parano di tensioni tra Tiberio Timperi e Anna falchi

Nonostante queste parole molto distensive della Falchi, c’è chi giura che tra i due ci sia un po’ di maretta per la mossa che ha fatto Timperi quando ha provato a convincere la dirigenza di affiancargli, invece di Anna Falchi, Ingrid Muccitelli.

E’ stato Dagospia che aveva riportato alcune frasi che Dandolo aveva scritto sul settimanale “Oggi”: “Gira voce che il giornalista avrebbe caldeggiato inutilmente l’arrivo dell’amica e collega”.

Certamente, ad Anna Falchi non avrà fatto piacere il tentativo da parte di Tiberio Timperi, di estrometterla.