Ilary Blasi e Francesco Totti si sentono ogni giorno, lanciata la bomba, chi ha svelato questa incredibile verità

Voci incredibile sostengono che gli ex coniugi, Ilary Blasi e Francesco Totti si sentano ogni giorno. Vediamo chi ha lanciato questa bomba e perché si sentono così spesso.

Ilary Blasi e Francesco Totti sempre più vicini

Qualcuno sta parlando di un ritorno di fiamma tra Ilary Blasi e Francesco Totti perché, pare, che i due si sentano ogni giorno.

La ex coppia di coniugi che si è lasciata nel mese di luglio del 2022, dunque, un anno fa dopo ben 17 anni di matrimonio, pare si stia riavvicinando.

A rivelare questa indiscrezione bomba è stata l’influencer Deianira Marzano che ha detto così: “Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma? Chi sà”. Per poi rivelare che, in realtà: “Si sentono solo per il bene della famiglia”.

Il chiarimento sulla indiscrezione

A chiarire la situazione attuale tra Ilary Blasi e Francesco Totti ci ha pensato un ’esperto di gossip, Amedeo Venza, che ha fatto vedere a tutti uno screenshot che dice così: “Mio fratello è un caro amico del fidanzato di Chanel, e ha saputo che si sentono quotidianamente ma principalmente per i figli e questioni familiari”. Quindi ha confermato che i due hanno ripreso a sentirsi ma: “solo per il bene della famiglia”.

Poi ha parlato anche l’investigatore social Alessandro Rosica che ha precisato ulteriormente: “Ho sentito poco fa persone vicine a loro. Vi assicuro che non c’è niente”. Infatti, a dimostrazione di questo, Francesco Totti continua a essere fidanzato con Noemi Bocchi, e Ilary Blasi con Bastian Muller.

Un po’ di tempo fa, Alessandro Cecchi Paone ha detto così di Ilary Blasi: “Com’è finita con Ilary Blasi? Mi è dispiaciuto che lei non riusciva a capire che per me l’amore per il mio compagno è la cosa più importante… Lei pensava che fosse una delle cose che inventano gli autori per far parlare del programma. Ma non è così. Quando Ilary ci ha poi visti in trasmissione ha compreso il nostro amore e non ha osato dire più nulla”.