Chiara Ferragni nella bufera, le foto della vacanza in Sicilia scatenano una rivolta sui social, interviene Fedez che prima scrive un post poi cancella tutto

0 SHARES Condividi Tweet

La celebre influencer e imprenditrice Chiara Ferragni è al centro di una tempesta mediatica mentre trascorre le sue vacanze in Sicilia. Le foto e i post spensierati su Instagram hanno innescato una serie di polemiche, con alcune persone che si sono sentite offese dalle foto postate durante una situazione di allerta meteo e incendi devastanti nella regione.

Chiara Ferragni in vacanza tra mare e isole Eolie

L’influencer più seguita d’Italia, Chiara Ferragni, ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in Sicilia, godendosi il bel mare, il caldo sole e gli incantevoli tramonti, in compagnia di un gruppo di amici. Tuttavia, mentre lei condivideva il suo soggiorno idilliaco sui social media, la regione siciliana stava affrontando una crisi climatica con allerte meteo per il caldo estremo e devastanti incendi in tutta l’area.

Le polemiche sui post di Chiara Ferragni

La decisione di Chiara Ferragni di condividere post spensierati mentre la Sicilia affrontava gravi emergenze climatiche ha suscitato reazioni contrastanti. Alcuni utenti sui social media hanno espresso la loro frustrazione e indignazione, accusando l’influencer di mancanza di sensibilità riguardo alla difficile situazione della regione. La condivisione di foto apparentemente distanti dalla realtà climatica ha alimentato la polemica e ha portato molti a riflettere sull’uso responsabile dei social media da parte di personalità pubbliche.

Fedez interviene e difende Chiara

In risposta alle critiche ricevute, il marito di Chiara Ferragni, il noto rapper Fedez, è intervenuto a difesa della moglie. Ha sottolineato che il post criticato non faceva riferimento all’attuale allerta meteo in Sicilia e ha criticato coloro che hanno alimentato una polemica inutile: “La Sicilia va a fuoco, tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a stanotte. Ok. Bravo Altomare, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile… serviva più che altro a te”.

Poi Chiara Ferragni ha scritto un pensiero per i siciliani e Fedez ha cancellato il suo post polemico contro Altomare.