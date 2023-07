Stefano De Martino risponde a Belen: la struggente dedica svela tutto il suo amore per la moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Questa volta, l’attenzione è stata catturata da una misteriosa replica del conduttore, attraverso i suoi social, alla modella argentina. Una pubblicazione sulle storie di Instagram ha sollevato una serie di interrogativi riguardo alle reali intenzioni di De Martino.

Stefano posta una canzone che sembra dedicata alla moglie

Martedì 25 luglio, Stefano ha condiviso un estratto del video di Justin Timberlake che interpreta la canzone “A Song for You” di Leon Russel, brano datato 1970. Il titolo stesso sembra suggerire una dedica, ma sono soprattutto le parole del testo a destare sospetti. Versi come “Ora che siamo soli e canto questa canzone per te” e “Nessuna è più importante per me” sembrano suggerire un particolare stato d’animo del conduttore. Ancora più esplicito è il passaggio che dichiara: “Sei l’amore della mia vita, sei mia amica.”

Se questa pubblicazione è stata davvero una replica a Belen o una dichiarazione di ciò che Stefano prova in questo momento, è difficile da stabilire. Tuttavia, bisogna ricordare che anche la modella argentina, pochi giorni prima, aveva fatto una mossa simile condividendo la copertina del brano “Ríe cuando puedas, Ilora cuando lo necesites.”

La crisi tra i due personaggi

Le voci dell’ennesima crisi sono circolate soprattutto dopo che Belen è stata fotografata insieme all’imprenditore Elio Lorenzoni. Successivamente, la modella ha lasciato la sua abitazione a Brera per rifugiarsi all’hotel Excelsior Gallia di Milano, cercando di sfuggire ai paparazzi che sembravano assediarla.

Anche Stefano non è stato risparmiato dai gossip. In particolare, è stata notata la sua vicinanza (senza fede al dito) ad Alessia Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai. I fan, ricordando vecchie voci riguardanti una possibile relazione tra i due, hanno fatto ipotesi sulla natura del loro rapporto, suscitando la reazione infastidita della conduttrice.

Resta da vedere se i due protagonisti chiariranno pubblicamente la natura della loro relazione o se continueranno a lasciare il pubblico con il mistero e l’interrogativo.

Di seguito il testo tradotto della canzone che De Martino ha postato sui social.

“Sono stato in tanti posti nel corso della mia vita

ho cantato tante canzoni, ho creato delle brutte rime

ho recitato la mia vita sui palchi

con diecimila persone a guardarmi

ma ora siamo soli e canto questa canzone per te

L’immagine che hai di me è ciò che spero di essere

sono stato scortese ma, cara, non vedi

che nessuna è più importante per me

piccola, non riesci a vedermi dentro

ora che siamo soli e canto questa canzone per te

Mi hai insegnato segreti preziosi della verità

non nascondendomi nulla

ti mostravi per come eri

mentre io mi nascondevo

sto molto meglio ora e se non mi vengono le parole

ascolta la melodia perché lì si nasconde il mio amore

Ti amo, dove non c’è spazio o tempo

sei l’amore della mia vita, sei mia amica

e quando finirà la mia vita

ricorda quando stavamo insieme

eravamo soli e cantavo questa canzone per te

Eravamo soli e cantavo questa canzone per te

eravamo soli e cantavo questa canzone per te”.