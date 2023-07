Attilio Romita: “Mediaset non vuole che io lavori più per loro, mi sento offeso”

0 SHARES Condividi Tweet

Attilio Romita, ex giornalista e concorrente del Grande Fratello Vip, si è aperto in un’intervista esclusiva, rivelando retroscena sorprendenti sulle dinamiche che coinvolgono gli ex partecipanti del reality e l’azienda Mediaset. Dopo aver lasciato la casa più famosa d’Italia, Romita si è trovato catapultato in un turbine di popolarità, con persone di tutte le età che lo riconoscono per strada, ma la sua esperienza nel reality sembra essere stata sottoposta a inattese restrizioni.

Attilio Romita: “Sono stato offeso da Mediaset”

Attilio Romita ha dichiarato: “Mi sento un po’ offeso poiché credo di aver sempre mantenuto un atteggiamento rispettoso all’interno della casa. Non riesco a capire perché Mediaset abbia deciso di escludermi da qualsiasi possibile collaborazione futura”. L’ex concorrente ha svelato che l’azienda televisiva ha ricevuto indicazioni precise riguardo ai partecipanti dell’ultima edizione del GF Vip, e alcuni di loro sono stati bollati come “concorrenti da dimenticare”.

Il giornalista ha espresso il desiderio di partecipare a programmi diversi, considerando “Pechino Express” come un’opzione più adatta al suo profilo. Tuttavia, Romita ha respinto l’idea di partecipare a “Temptation Island”, e ha scherzato sul fatto di non avere più l’età e il fisico per l’“Isola dei Famosi“. L’unica possibilità che avrebbe accolto con entusiasmo era quella di essere opinionista nella nuova edizione del GF Vip, ma sembra che questa opportunità sia stata esclusa.

Il nuovo orientamento di Mediaset

Queste decisioni sembrano essere state influenzate dalla nuova visione di Mediaset, guidata da Pier Silvio Berlusconi, che ha posto l’attenzione sulla sensibilità e il rispetto dei singoli. Il figlio di Silvio Berlusconi ha dichiarato che i reality rappresentano un pezzo fondamentale della TV commerciale, ma ha sottolineato che ci sono limiti che non devono essere superati, come tatuaggi e linguaggio volgare. Questo nuovo approccio ha comportato una selezione più accurata dei partecipanti e degli ospiti nei programmi.

Le dichiarazioni di Pier Silvio hanno avuto un impatto concreto, con una lista di nomi di ex concorrenti bocciati, e Attilio Romita sembra essere uno di loro. L’azienda sembra aver preso questa decisione basandosi su un giudizio discutibile, mettendo da parte possibili collaborazioni con concorrenti che hanno contribuito al successo dell’edizione del GF Vip.

L’esperienza di Attilio Romita nel Grande Fratello Vip ha lasciato in lui un ricordo positivo, ma non privo di delusioni. L’ex giornalista ha dovuto fare i conti con un’improvvisa popolarità, ma al contempo si è trovato escluso da possibili opportunità di lavoro con Mediaset. Nonostante ciò, Romita sembra proiettarsi verso nuovi orizzonti, desideroso di intraprendere altre avventure televisive. Resta da vedere come evolverà il rapporto tra l’ex gieffino e l’azienda televisiva.