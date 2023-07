Esordio in Rai per Soleil Sorge, per lei un programma estivo

0 SHARES Condividi Tweet

Questo show, che ha ormai alle spalle un paio di anni di storia, ha finalmente aperto le sue porte alla giovane presentatrice.

“Felicità” è un programma condotto da Pascal Vicedomini, che ogni anno si arricchisce di un sottotitolo differente, focalizzandosi su temi diversi. Nel 2020, l’attenzione si concentrava su “La Stagione Dell’Amore & Della Solidarietà“, mentre l’anno scorso il focus era su “La Stagione Dell’Amicizia & Del Rispetto”.

Soleil Sorge nel cast fisso del programma

Soleil Sorge, come lei stessa ha annunciato entusiasta su Instagram, sarà responsabile di due sezioni: una dedicata al cinema, affiancata da Enrico Vanzina, e un’altra incentrata sul benessere e la salute, in collaborazione col professor Lorenzetti.

La giovane presentatrice si mostra entusiasta riguardo al nuovo impegno: “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà di tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota. Dal 5 agosto al 16 settembre, su Rai2 alle 12.00!”.

L’inaspettato passaggio di Soleil Sorge in Rai rappresenta una vera sorpresa per il pubblico visto che l’abbiamo sempre vista sulle reti Mediaset. Ha intrattenuto il pubblico con la sua “chimica artistica” insieme ad Alex Belli al Grande Fratello Vip, ha partecipato come guest star a L’Isola dei Famosi e ha ricoperto il ruolo di opinionista a La Pupa e il Secchione. Solo pochi mesi fa, ha fatto il suo esordio come conduttrice del GFVip Party.

Soleil Sorge, la sua personalità

Si è sempre mostrata come una persona che ama sè stessa, si rispetta e pretende lo stesso dagli altri. Ha affrontato critiche e pregiudizi con una forza interiore che l’ha resa unica nel suo genere. Ha affermato apertamente: “Sono solo una persona che si ama, si rispetta e pretende lo stesso dagli altri. Se questo vuol dire essere una S*****A, sì, lo ammetto. Sono una st****a”.

Ora, con il suo debutto in Rai, Soleil Sorge si appresta a sperimentare nuovi orizzonti e a portare il suo talento e la sua personalità carismatica sul palcoscenico pubblico della Rai2. Il pubblico è curioso di scoprire come si adatterà al nuovo contesto e quali sfide affronterà nella conduzione delle sezioni sul cinema e sul benessere.

Con il programma “Felicità”, la giovane presentatrice avrà l’opportunità di esplorare tematiche di grande rilevanza sociale e di approfondire argomenti interessanti con ospiti di spicco. Il pubblico, quindi, sarà coinvolto in un viaggio di conoscenza e intrattenimento che si preannuncia stimolante e appassionante.

L’appuntamento è fissato dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12.00. Non resta che attendere con entusiasmo il debutto di Soleil Sorge in questo nuovo contesto e vedere come il suo talento brillerà sullo schermo della Rai.