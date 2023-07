Ballando, Ema Stokholma lancia un duro avvertimento: “Cosa sono disposta a fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Milly Carlucci è stata messa al corrente da un’ex concorrente di “Ballando con le stelle” riguardo a un avvertimento molto chiaro nei confronti del ballerino Angelo Madonia. Ema Stokholma, durante la sua partecipazione al talent show, si è innamorata follemente di Madonia, con il quale, ancora oggi, è fidanzata.

Ema Stokholma a Milly Carlucci: “Potrei anche chiudere in casa Angelo”

Il magazine Novella 2000 ha rivelato che a ottobre sarà trasmessa una nuova edizione di “Ballando con le stelle”, e Madonia potrebbe far parte del cast, accanto a una nuova partner. Questa notizia ha suscitato la curiosità riguardo alla gelosia di Ema nei confronti del suo fidanzato. La giovane donna ha lanciato un messaggio diretto sia a Madonia che alla conduttrice Milly Carlucci: se il ballerino dovesse darle motivo di essere gelosa, lei non avrebbe problemi a chiuderlo in casa senza troppi convenevoli e , a questo proposto ha detto: “Abbiamo entrambi molto rispetto del lavoro reciproco…Poi, se mi farà ingelosire, lo chiuderò in casa”.

Nonostante l’avventura nel talent show abbia rivoluzionato la sua vita personale, Ema è felice della relazione con Angelo. Tuttavia, ammette di essersi smentita, poiché all’inizio della sua partecipazione aveva dichiarato di non volersi innamorare, mentre poi è successo proprio il contrario: “Avevo detto che non volevo innamorarmi, mi sono smentita da sola dopo 15 giorni…Questo perchè nella vita non bisogna mai dire mai”.

I progetti lavorativi di Ema

La giovane presentatrice è pronta ad affrontare una nuova sfida in tv insieme ai Gemelli di Guidonia, e il loro programma “Radio 2 Happy Family” tornerà su Rai Due dal 11 settembre. La fascia oraria sarà diversa, e la sfida sarà quella di conquistare un nuovo pubblico, sperando di essere apprezzati dalla nuova audience.

Questa notizia racconta di un momento d’oro per Ema Stokholma sia a livello professionale che personale. La sua carriera va a gonfie vele, e il successo amoroso con Angelo Madonia rende la situazione ancora più felice. Nonostante le sfide e le sorprese che la vita e la televisione le riservano, Ema dimostra di affrontarle con coraggio e schiettezza, rimanendo fedele a sè stessa e ai suoi sentimenti. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione a “Ballando con le stelle” e seguire la nuova avventura televisiva della conduttrice e dei Gemelli di Guidonia su Rai Due.