Fabio Fazio ridicolizza la Rai: “All’improvviso tiene a Che tempo che fa”

Fabio Fazio ha recentemente lanciato una frecciatina alla TV pubblica. La diatriba tra Fazio e la Rai sembra essere giunta a un punto critico dopo il passaggio del conduttore da Rai3 al Nove, dove condurrà lo stesso programma con la sua squadra storica, inclusa Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, a partire dal 15 ottobre.

Fabio Fazio ai ferri corti con la Rai

La tensione tra le parti coinvolte non si è placata nemmeno riguardo ad un’altra questione spinosa: i canali social della trasmissione. Mentre la Rai ha deciso di mantenere il controllo di tali canali, Fazio e la sua società di produzione, Officina, avrebbero desiderato utilizzarli anche sul Nove.

In un video pubblicato sui social, Fabio Fazio ha commentato la situazione con una punta di ironia: “Fa piacere che improvvisamente tengano a Che tempo che fa, un po’ tardivamente, però per certi versi ha un che di positivo.”

Fabio Fazio vuole che la Rai gli restituisca i canali social

Il conduttore spera ancora nella restituzione dei canali social della sua trasmissione. Secondo Tvblog, la trattativa tra la Rai e Officina è fallita, poiché la cifra offerta dalla società di produzione è stata considerata troppo bassa dalla Rai per acconsentire alla cessione dei canali social.

La Rai, dal canto suo, non comprende perché dovrebbe cedere i canali ad un’altra azienda, soprattutto considerando il loro elevato valore. Attualmente, i canali non sono attivi e alcuni di essi sono stati oscurati in modo improprio, secondo quanto dichiarato da Fazio.

“Nel caso non dovessimo rientrarne in possesso, apriremo nuovi canali,” rassicura il conduttore, promettendo di informare tempestivamente i telespettatori su eventuali sviluppi.

Resta incerto come si risolverà questa controversia tra Fabio Fazio e la Rai. A meno che una delle parti coinvolte non decida di fare un passo indietro, è difficile prevedere come si concluderà la vicenda. Tuttavia, Fazio è convinto che la mossa della Rai non sia giustificata e non apporti vantaggi a chi l’ha intrapresa.

L’orologio sta ticchettando, e tutto dovrà essere risolto prima del 15 ottobre, data in cui Fabio Fazio farà il suo atteso debutto sul Nove. Solo il tempo dirà come si evolverà questa situazione e se la pace tra il conduttore e la TV pubblica potrà essere ripristinata. Nel frattempo, i fan di “Che tempo che fa” dovranno restare con il fiato sospeso, nella speranza che la querelle possa trovare una soluzione adeguata per tutte le parti coinvolte.