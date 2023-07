Non sono una signora, a fine ultima puntata il pubblico insorge sul web

0 SHARES Condividi Tweet

È giunta al termine la prima stagione spettacolare di “Non sono una signora“, e la tensione ha raggiunto il culmine con la proclamazione del vincitore tra le drag queen. La vittoria è andata alla coppia di drag The Nancies, che dietro le loro spoglie celava i talentuosi Gigi e Ross.

Cosa è accaduto in puntata

La finale dello show di Rai Due ha visto una sorpresa, con l’assenza di Mara Maionchi, sostituita in modo impeccabile da Amanda Lear, nota “esperta del glitter”, che ha affiancato Filippo Magnini nella conduzione. L’altro team, come sempre, è stato composto dalla meravigliosa Cristina D’Avena e da Sabrina Salerno. A giudicare le magnifiche performance delle drag, Elecktra Bionic, Vanessa Van Cartier e Maruska Starr. Ad affascinare il pubblico con la sua presenza carismatica, la brillante Alba Parietti, che ha guidato lo spettacolo con il suo consueto entusiasmo.

La prima manche della finale ha visto tutte e cinque le finaliste esibirsi con grande passione e abilità:

She Funk

The Nancies

Ayumi Flambè

Meusa Du Champ

Energy Crisis

Purtroppo, è stata eliminata Ayumi Flambè, alias Simone Montedoro. Né il team di D’Avena e Salerno, né la squadra di Magnini e Lear sono riusciti a indovinare l’identità dell’attore. Mentre i primi hanno pensato a Roberto Farnesi, i secondi hanno puntato su Ettore Bassi.

Nella seconda manche, due sfide avvincenti hanno avuto luogo: The Nancies contro Energy Crisis e Meusa Du Champ contro She Funk. Alla fine, Energy Crisis (Enzo Paolo Turchi) e Meusa Du Champ (Andrea Lo Cicero) sono stati eliminati. Anche se alcune voci sui social hanno criticato la presenza di Meusa Du Champ nella finale, è innegabile che i gusti siano soggettivi e non tutti possono concordare.

Ma il momento tanto atteso è arrivato, la finalissima tra She Funk e The Nancies ha visto quest’ultima coppia trionfare, aggiudicandosi la vittoria della prima edizione del programma. Gigi e Ross, sotto le spoglie di The Nancies, hanno conquistato la medaglia d’oro, mentre She Funk (Andreas Muller) si è meritato la medaglia d’argento. La coppia vincitrice è stata indovinata da Cristina D’Avena e Sabrina Salerno, mentre Amanda Lear e Filippo Magnini hanno provato, ma senza successo, infatti avevano puntato su Ficarra e Picone.

Il web si rivolta: vogliono la seconda edizione

La finale ha scatenato un vero e proprio delirio sui social, con il programma che è diventato subito trending topic su Twitter. Numerosi spettatori hanno espresso il loro desiderio di una seconda edizione del programma, sostenendo con forza la Rai affinché consideri seriamente questa possibilità. “Non sono una signora” ha riscosso un grande successo di ascolti e ha coinvolto attivamente il pubblico sul web, un fattore fondamentale nell’attuale panorama televisivo.

Incredibilmente, in passato, erano circolate voci infondate riguardanti una possibile cancellazione del programma. Tuttavia, queste indiscrezioni si sono dimostrate completamente false e infondate. “Non sono una signora” si è rivelato uno show coinvolgente, con un ritmo accattivante e messaggi importanti, che ha saputo conquistare il pubblico senza annoiare. È indubbiamente meritevole di una seconda stagione, magari con una collocazione più favorevole in palinsesto, evitando il bel mezzo dell’estate, per consentire al pubblico di godere appieno di questa godibile spettacolo.