Insinna fuori dalla Rai, sbarca a La 7 con Lingo – Parole in gioco

Flavio Insinna sembra essere in procinto di lasciare la Rai, dove ha guidato con successo il celebre programma “L’Eredità”. Con il passaggio del testimone a Pino Insegno, Insinna si ritrova tra i grandi nomi televisivi senza un programma fisso. Recentemente, il game show “Lingo – Parole in gioco” di La7 ha perso la sua conduttrice, Caterina Balivo, che ha fatto il ritorno in Rai dove condrrà “La volta buona” nel pomeriggio di Rai 1. A seguito di ciò, l’emittente di Urbano Cairo sembra aver considerato l’ex conduttore de “L’Eredità” per prendere le redini di “Lingo“.

Flavio Insinna trasloca su La 7

Dopo diversi anni trascorsi come volto principale de “L’Eredità“, al momento, gli unici progetti televisivi che legano Flavio Insinna alla Rai sono gli speciali di “Techetechetè” in prima serata, che vedranno la luce ad agosto, e la sua partecipazione al film “La stoccata vincente”, dove recita accanto ad Alessio Vassallo. Il suo ruolo nel game show di Rai 1 è stato preso da Pino Insegno, e sembra che La7 stia valutando l’opzione di puntare su Insinna per la prossima edizione di “Lingo – Parole in gioco”.

Tutti i nomi in lizza per la condizione di Lingo – Parole in gioco

Il quiz di La7, intanto, ha registrato un aumento di ascolti ed è stato confermato nel palinsesto. La prossima edizione partirà solamente l’anno prossimo. Assicurarsi la conduzione di Flavio Insinna, comunque, sarebbe un grande colpo per l’emittente, permettendo a “Lingo – Parole in gioco” di confrontarsi con “L’Eredità” grazie alla presenza di uno dei suoi conduttori storici.

La conduzione di “Lingo – Parole in gioco” rimane ancora un’incognita. Oltre a Insinna, sono stati fatti trapelare altri nomi. Recentemente, si è parlato di Teo Mammuccari e Roberta Capua come possibili conduttori, ma entrambi hanno smentito i contatti con l’emittente. Un altro nome sul tavolo è quello di Alessandro Greco, mentre le voci su una possibile trattativa con Barbara d’Urso, di recente fuori da “Pomeriggio Cinque“, sono state smentite da Urbano Cairo. Inoltre, sembra improbabile che “Lingo – Parole in gioco” possa essere condotto da uno dei volti già sotto contratto con La7.

Flavio Insinna, come già accennato, è solo uno dei molti conduttori televisivi che si trovano al di fuori dei nuovi palinsesti delle reti televisive. Tra i nomi di spicco che si trovano in questa situazione, c’è anche Roberta Capua, che è stata candidata per sostituire Serena Bortone nel pomeriggio di Rai 1. Un altro nome importante è Barbara d’Urso, che attualmente aspetta di essere svincolata da Mediaset. Da considerare anche Massimo Giletti, che è stato recentemente dato per vicino alla Rai dopo la chiusura anticipata di “Non è l’Arena” su La7.

In un panorama televisivo in continua evoluzione, la ricerca dei giusti volti per i programmi è sempre una sfida. Sia La7 che la Rai cercano di assegnare ruoli chiave a conduttori con esperienza e carisma, al fine di mantenere alto l’interesse del pubblico e garantire il successo delle loro trasmissioni. Sarà interessante seguire gli sviluppi futuri riguardanti Flavio Insinna e gli altri noti conduttori in cerca di nuove opportunità nel mondo della televisione.