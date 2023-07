Naike Rivelli bordata su Chiara Ferragni: “Spensierata e superficiale, per questo attira odio “

0 SHARES Condividi Tweet

Naike Rivelli, figlia dell’amatissima attrice Ornella Muti, ha nuovamente attirato l’attenzione dei media con le sue recenti dichiarazioni su Instagram. Questa volta, la sua attenzione si è concentrata sul tema del cambiamento climatico e sui recenti avvenimenti che hanno colpito l’Italia.

Naike Rivelli dice la sua sul cambiamento climatico

Con un video pubblicato sul noto social network, Naike ha espresso preoccupazione per gli eventi climatici estremi che hanno colpito diverse regioni del nostro Paese. Dalla Calabria, dove la sua famiglia risiede, arrivano notizie di devastanti incendi, mentre al nord si sono verificati intensi nubifragi che hanno portato grandine delle dimensioni di una mano.

Naike Rivelli ha sottolineato quanto sia fondamentale affrontare il problema in modo responsabile, evitando di sottovalutarlo o attribuirne la colpa esclusivamente a determinati fenomeni locali, come le attività delle mafie nel sud e ha detto: “L’Italia sembra sotto assedio, abbiamo lasciato la Calabria, dove la nostra famiglia vive, e loro ci raccontano cose assurde. Noi viviamo al nord dove sono caduti chicchi di grandine grandi come una mano. Va bene, non lo vogliamo chiamare cambio climatico… È vero al sud ci sono le mafie che fanno danni, però oggi la siccità rende impossibile contenere il fuochi e quello che succede al nord non credo sia colpa della mafia”.

.

Naike Rivelli critica Chiara Ferragni

E’ anche sul tema di Chiara Ferragni che Naike ha voluto esprimere la sua opinione. La celebre imprenditrice digitale ha spesso suscitato dibattiti e controversie nel mondo dei social media, dove milioni di persone la seguono e l’ammirano, ma dove ci sono anche coloro che criticano il suo stile di vita e il suo approccio alla vita pubblica.

Naike Rivelli sembra essere fra coloro che hanno delle riserve riguardo a Chiara Ferragni. Secondo la figlia di Ornella Muti, la Ferragni appare come una persona spensierata e superficiale, il che potrebbe contribuire ad attirare critiche e odio da parte di alcuni detrattori, infatti ha dichiarato: “In un momento così difficile vedere tutta questa spensieratezza e superficialità scatena dell’odio che forse non è giusto, ma succede”. È indubbio che la popolarità di Chiara Ferragni la metta spesso sotto i riflettori e, purtroppo, l’esposizione mediatica può comportare una serie di reazioni sia positive che negative.

Nel mondo dei social media, le critiche e l’odio sono purtroppo fenomeni comuni per molte personalità pubbliche. Anche se la motivazione di queste reazioni può essere varia e complessa, è innegabile che l’atteggiamento di alcune celebrità possa amplificare le reazioni dei seguaci e degli oppositori.