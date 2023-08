Lino Banfi dolcissimo: “Aiutatemi a sognare mia moglie, non ci riesco”

0 SHARES Condividi Tweet

Lino Banfi: “Aiutatemi a sognarla”. L’attore pugliese parla con commozione della moglie Lucia, scomparsa a causa dell’Alzheimer.

L’attore e icona del cinema italiano, sta affrontando un momento di profonda tristezza dopo la scomparsa della sua amata moglie, Lucia Lagrasta avvenuta il 22 febbraio di quest’anno. Lucia aveva 85 anni ed era malata di Alzheimer da diversi anni, una difficile convivenza con la quale Lino aveva condiviso pubblicamente con grande amore e dedizione.

Lino e Lucia un legame indissolubile

Negli ultimi anni, Lino Banfi aveva condiviso il suo percorso affettivo con la malattia della moglie, testimoniando un profondo legame di amore e vicinanza.

Aveva perfino scritto una lettera al Papa Francesco, sperando che lui potesse concedere un ultimo desiderio: di poter morire insieme a Lucia, poiché ella gli aveva confessato, in un momento di lucidità, che senza di lui non avrebbe potuto affrontare quel tragico passaggio. La risposta del Pontefice fu comprensiva ma realistica, informandolo che tale potere non gli spettava, ma che avrebbe pregato per entrambi.

Lino Banfi racconta la sua vita

In un’intervista al Corriere della Sera, pubblicata in data 3 agosto, Lino Banfi ha ripreso in mano la parola per raccontare della sua vita, sia professionale che privata, in un docu-film curato da Mario Sesti che vuole intitolare “Lino, la vendetta”. Durante l’intervista, Lino ha avuto anche l’opportunità di parlare dell’amore eterno per la sua Lucia, commuovendo tutti con le sue parole dolci e sincere.

Lino ha chiesto l’aiuto dei lettori, chiedendo loro di pregare affinché possa tornare a sognare la sua amata moglie. Sei mesi sono passati dalla sua scomparsa, ma la mancanza di Lucia è ancora troppo forte e la possibilità di sognarla sembra un’aspirazione lontana.

Tuttavia, Lino trova conforto nel credere che Lucia stia facendo un gran lavoro in paradiso, parlando bene di lui con le persone giuste. Un sorriso si spalanca sul volto dell’attore nel pensare che le richieste di lavoro siano aumentate, come se la presenza di Lucia lo accompagnasse ancora nel mondo terreno.

Lino Banfi: “Aiutatemi a sognarla“, Il vuoto incolmabile lasciato da Lucia

La scomparsa di Lucia ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Lino Banfi. Lui stesso ha ammesso che, nonostante gli anni di sacrifici, sperava di poter trascorrere una serena e dolce vecchiaia insieme a lei. La malattia di Alzheimer è stata una prova difficile, ma il loro amore è rimasto saldo e inalterabile fino alla fine.

Lino Banfi, uomo dai sentimenti profondi e sinceri, non nasconde la sua rabbia per non essere stato in grado di guarire la sua amata moglie. Vorrebbe ancora stringerla tra le braccia, come ai vecchi tempi, ma la vita ha preso un altro corso. Lino cerca conforto nella consapevolezza che Lucia è in un luogo migliore, libero dalla sofferenza della malattia, e che ora sta guardando su di lui da un posto speciale.

La storia di Lino Banfi e Lucia Lagrasta è un esempio di amore eterno e dedizione reciproca. Lino la ricorderà per sempre come la sua compagna di vita, la sua confidente, e la sua migliore amica. La malinconia dell’assenza si fa sentire, ma il ricordo di quei momenti preziosi trascorsi insieme è ciò che gli darà la forza per andare avanti.