Emma Marrone posta una foto in bikini e gli haters la ricoprono di insulti: “Cosa dovresti fare alla tua età”

Emma Marrone in bikini, il duro attacco degli hater che non ti aspetti, in sua difesa interviene Manila Nazzaro

Emma Marrone, la famosa cantante italiana, sta attualmente godendosi le sue meritate vacanze in compagnia della sua famiglia.

Mentre si rilassa in una location esotica, Emma tiene sempre i suoi numerosi fan aggiornati attraverso il suo profilo Instagram.

Tuttavia, di recente, alcune foto pubblicate dalla cantante hanno scatenato una nuova ondata di critiche e body-shaming da parte dei leoni da tastiera presenti sulla piattaforma.

Le immagini condivise da Emma sui social

Nelle ultime ore, Emma ha condiviso alcune immagini di sé stesa al bordo della piscina, indossando un bikini verde che mette in risalto la sua abbronzatura.

Nella didascalia, scherza sul fatto di essere stata “baciata dal sole (forse troppo)” mentre mostra i segni del costume sulla sua pelle, risultato di una giornata trascorsa al sole.

La sua intenzione era chiaramente quella di condividere momenti di gioia e spensieratezza con i suoi follower, ma purtroppo, alcuni utenti hanno preferito concentrarsi sul suo aspetto fisico piuttosto che apprezzare il contenuto della foto.

Emma Marrone in bikini, il duro attacco degli hater

I commenti negativi degli hater non sono passati inosservati. In particolare, uno di essi ha scritto: “Un costume intero forse a questa età sarebbe meglio…”.

Questo commento, oltre ad essere inappropriato e offensivo, ha riportato alla luce una tematica tristemente familiare per Emma: il body-shaming.

Non è la prima volta che la talentuosa artista è stata attaccata online per il suo aspetto fisico. Proprio in passato, ha dovuto affrontare critiche immeritate e commenti offensivi riguardanti il suo corpo.

Tuttavia, Emma si è dimostrata sempre determinata a non farsi abbattere da queste cattiverie, affrontando i leoni da tastiera con coraggio e fierezza.

In difesa di Emma interviene Manila Nazzaro

A difenderla sono intervenuti vari personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Manila Nazzaro, che ha sottolineato quanto sia importante proteggere le persone dai commenti dannosi dei social media.

Il body-shaming è una problematica dilagante, e celebrità come Emma Marrone ne diventano spesso vittime a causa della loro esposizione mediatica.

La risposta di Emma ai suoi detrattori è stata eloquente e decisa. In occasione di un attacco precedente, in cui le venne suggerito che “il palco non avrebbe sostenuto il suo peso”, la cantante reagì con fermezza, affermando che tali commenti disgustosi rappresentano un comportamento medievale e inaccettabile.

La sua risposta rimase impressa nei cuori dei suoi fan, dimostrando che Emma è molto di più del suo aspetto esteriore, è una donna forte e determinata che non si lascia abbattere dalle critiche superficiali.