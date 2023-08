Chiara Ferragni spara a zero contro Fedez “Ti comporti sempre nello stesso modo”

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni critica Fedez per alcuni scatti. I due sono in vacanza con i bambini sull’isola spagnola di Ibiza

L’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez stanno godendo di una rilassante vacanza estiva insieme ai loro adorabili bambini Leone e Vittoria sull’isola spagnola di Ibiza. La famiglia Ferragnez è solita trascorrere il loro tempo libero in questa meravigliosa località balneare, e quest’anno non è stato diverso. Chiara, come sempre, ha condiviso molti momenti della loro esperienza tramite il suo profilo Instagram.

Chiara Ferragni critica Fedez per alcuni scatti

Durante le loro avventure estive, Chiara ha postato numerose foto per documentare il loro soggiorno sull’isola. Tuttavia, tra un selfie e l’altro, l’influencer ha scherzosamente “rimproverato” il marito per alcuni scatti che lui ha condiviso sul suo profilo. Nelle storie recenti pubblicate da Chiara, si vede la coppia insieme in momenti casuali, ma con l’influencer che scherza sul fatto che il rapper pubblichi solo foto in cui lei appare al meglio.

Nelle immagini in questione, Chiara Ferragni ha gli occhi chiusi e un’espressione un po’ stralunata, lontana dall’immagine perfetta a cui ci ha abituato. Questo scherzo affettuoso mostra la complicità e il buon umore che caratterizzano la loro relazione.

I momenti teneri con Leone e Vittoria

Oltre a giocare con le foto, Chiara ha condiviso anche momenti teneri con i suoi figli, Leone e Vittoria. Dopo la perdita di Matilda, la loro amata cagnolina, Chiara ha condiviso una foto dolcissima dei bambini e ha scritto quanto siano importanti per lei in questo difficile momento. La famiglia Ferragnez è unita e affettuosa, e i loro follower sono sempre felici di vedere quanto amore condividano tra di loro.

La celebre influencer è abituata a trascorrere le sue vacanze estive in diverse località e quest’anno ha scelto Ibiza come meta per una pausa rigenerante. Ibiza è una delle destinazioni preferite della famiglia Ferragnez, dove hanno trascorso momenti indimenticabili in passato. Questa volta, Chiara ha condiviso alcune foto culinarie, come quella di una pizza rigenerante e una deliziosa paella condivisa con tutta la famiglia.

Le Vacanze Estive di Chiara Ferragni

La bellezza di Ibiza e la sua atmosfera rilassante sembrano aver incantato ancora una volta la famiglia Ferragnez, che si gode ogni istante di questa esperienza speciale.

I momenti trascorsi con Leone e Vittoria, uniti alla bellezza di Ibiza, hanno creato ricordi indelebili per questa famiglia. E mentre l’estate prosegue, i fan di Chiara Ferragni attendono con impazienza nuovi scatti e storie di questa fantastica esperienza vacanziera.