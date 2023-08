Totti la decisione contro Ilary Blasi, deposita in tribunale lista dei flirt dell’ex moglie

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Totti contro Ilary Blasi, Il divorzio tra i due caratterizzato da accuse reciproche di tradimenti e presunte relazioni extraconiugali

La separazione tra la famosa conduttrice Mediaset Ilary Blasi e l’ex calciatore Francesco Totti ha colpito l’opinione pubblica con una serie di scambi di accuse riguardanti i tradimenti. Entrambi i coniugi si sono lanciati reciproche frecciate riguardo a storie extraconiugali, rendendo il divorzio una battaglia legale intensa e pubblica. L’epilogo di questa relazione da favola sembra ormai lontano e doloroso.

Francesco Totti contro Ilary Blasi, accuse di tradimento

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato alla luce una serie di presunti tradimenti che hanno contribuito al fallimento del loro matrimonio. La conduttrice ha citato l’ex marito per addebito, attribuendo la fine del matrimonio alla relazione che Totti avrebbe avuto con Noemi Bocchi.

Secondo quanto riferito dai media, l’atto di addebito è stato depositato e notificato all’ex calciatore, che avrà tempo fino al 10 agosto per rispondere alle accuse. Gli avvocati di Totti stanno lavorando a una dettagliata contro-richiesta, che probabilmente non negherà la relazione tra Francesco e Noemi. Tuttavia, cercheranno di dimostrare che la Blasi avrebbe tradito per prima.

La lista dei presunti flirt extraconiugali di Ilary

Gli avvocati di Francesco Totti intendono presentare al tribunale una lista di presunti flirt extraconiugali avuti da Ilary Blasi, corredata da nomi e messaggi compromettenti. L’ex calciatore ha rivelato di aver scoperto delle chat sul telefono della showgirl, che gli hanno dato l’allarme riguardo a una terza persona coinvolta nella vita di Ilary.

Questa terza persona sembra essere Alessia Solidani, amica intima e parrucchiera di Ilary. La lista presentata dai legali di Totti potrebbe menzionare il personal trainer Cristiano Iovino, che aveva suscitato rumori di una possibile relazione con la conduttrice durante l’estate precedente. Altri nomi come l’attore Luca Marinelli potrebbero essere inclusi, data la loro presunta amicizia con la sorella di Ilary, Melory Blasi.

La Possibile Convocazione di Noemi Bocchi e Cristiano Iovino

Il tribunale civile, presieduto dal giudice Simona Rossi, ha programmato la prima udienza per il 20 settembre. In seguito, potrebbe essere necessario convocare sia Noemi Bocchi che Cristiano Iovino per sentire le loro versioni riguardo alle presunte relazioni extraconiugali. La vicenda si sta rivelando un brutto capitolo per entrambi gli ex coniugi e sembra destinata a peggiorare.