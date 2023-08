Bella Mà, Pierluigi Diaco fa una rivelazione inaspettata al Tg1

0 SHARES Condividi Tweet

Pierluigi Diaco, famoso conduttore, è pronto per un ritorno trionfale sul piccolo schermo con la seconda edizione di “Bella Ma’“. Durante una recente intervista al TG1 Mattina Estate, Diaco ha condiviso l’entusiasmo per la nuova stagione televisiva e ha anticipato una grossa novità: ogni giovedì, il pubblico avrà l’opportunità di fare un viaggio nostalgico attraverso “Bella Rai“, esplorando i 70 anni di storia della Rai. Sul tono e l’approccio del suo programma pomeridiano su Rai2, Diaco ha espresso: “Rai2 è la rete del buonumore. Mi piace proporre una tv artigianale, mirata a regalare spensieratezza attraverso il confronto di due generazioni diverse”.

Incontri significativi: il rapporto speciale con Maurizio Costanzo

L’intervista non si è concentrata solo sulle anticipazioni del programma, ma ha anche offerto l’occasione a Diaco di condividere il suo rapporto unico con Maurizio Costanzo. Raccontando per la prima volta la loro conoscenza, ha rivelato: “Ci siamo incontrati a scuola dopo un tragico attentato davanti al mio istituto”. Questo incontro ha segnato l’inizio di una profonda amicizia, con Diaco che ha descritto il legame con Costanzo come un “affetto profondissimo“. Ha inoltre sottolineato l’impegno di Costanzo nel dare spazio e valore ai giovani.

Maurizio Costanzo: un maestro del talk

Oltre a parlare della loro amicizia, Diaco ha elogiato Costanzo per la sua capacità di toccare sia argomenti profondi che leggeri in televisione, definendolo “un maestro assoluto del talk“. L’abilità di Costanzo di navigare tra l'”alto e il basso” è stata paragonata alla “teoria del fritto misto” da Diaco, riferendosi all’equilibrio perfetto tra interviste autorevoli e quelle legate al mondo dello spettacolo. Nel concludere, Diaco ha condiviso un prezioso consiglio ricevuto da Costanzo: “Nei momenti bui, l’importante è alzarsi la mattina e lavorare”. Questa saggezza, insieme all’amore per il compagno e la passione per il suo lavoro, rende Diaco un conduttore determinato e appagato.