Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari, precipita il rapporto tra i due, lui la blocca sui social, cosa è successo

La disputa tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari continua, con scambi di frecciate e il blocco della Lucarelli da parte di Mammucari sui social.

Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli continuano a essere al centro di un acceso scontro nella trasmissione “Ballando con le Stelle”. L’ultima puntata, andata in onda il 18 novembre, ha visto nascere un altro litigio tra i due. Durante la trasmissione, Mammucari ha risposto in modo poco gentile alla Lucarelli, ma successivamente le ha chiesto scusa pubblicamente, ammettendo il proprio errore. Nonostante le scuse, la tensione tra i due non sembra diminuire.

La polemica si sposta sui social

Dopo l’episodio in trasmissione, la polemica tra Mammucari e la Lucarelli si è spostata sui social media. La Lucarelli ha commentato su Instagram un pezzo dell’intervista di Mammucari a “Domenica In”, evidenziando come il comico rimpianga lo spirito del programma “Tu Si Que Vales”, e sottolineando ironicamente che lui è stato l’unico a litigare in questa edizione di “Ballando”: «E infine il capolavoro di eleganza: mentre sei a Ballando con le Stelle, trattato come un re, dire che rimpiangi lo spirito di Tu Si Que Vales, il competitor di Ballando. In tutto questo la cosa comica è che lui è l’unico che ha litigato a Ballando quest’anno». Mammucari ha reagito a questo commento bloccando la Lucarelli sui social.

Continua la tensione tra i due

Il blocco di Selvaggia Lucarelli da parte di Teo Mammucari sui social non fa che aumentare la tensione tra i due. Il loro rapporto, già teso, continua a essere fonte di discussione e polemica sia all’interno che all’esterno del programma “Ballando con le Stelle“. La situazione tra i due sembra lontana dal trovare una risoluzione pacifica, continuando a tenere alta l’attenzione del pubblico sulla loro controversia.