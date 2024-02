Valentina Gaggioli, a soli 27enne muore dopo 5 giorni d’agonia, dopo un incidente era stata estratta dalle lamiere ancora viva

0 SHARES Condividi Tweet

La tragica scomparsa di Valentina Gaggioli in un incidente a Gran Canaria lascia una comunità in lutto e solleva interrogativi sulla sicurezza stradale.

Un destino tragico lontano da casa

La vita di Valentina Gaggioli, giovane donna di 27 anni originaria di Caraglio (Cuneo), è stata tragicamente interrotta a seguito di un violento scontro frontale avvenuto il 15 febbraio, verso le 21.30, a Gran Canaria, isola spagnola che era diventata la sua nuova casa.

L’incidente, avvenuto in prossimità del parco zoologico Crocodile Park, nella località di Agüimes, ha visto il veicolo di Valentina collidere frontalmente con un furgone, un impatto devastante che ha coinvolto altre cinque persone, tre delle quali gravemente ferite.

Una comunità in lutto

La notizia della morte di Valentina ha scosso profondamente amici, conoscenti e la comunità di Caraglio, così come quella di Agüimes, dove lavorava insieme alla madre.

I social network si sono riempiti di messaggi di cordoglio, testimonianza dell’affetto e del ricordo che Valentina ha lasciato in coloro che l’hanno conosciuta.

La sua vita, trascorsa tra l’Italia e la Spagna, tra gli studi all’Istituto Alberghiero di Dronero e la vita in un’isola che prometteva nuove opportunità, si è conclusa troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile in chi l’ha amata.

Interrogativi e procedure burocratiche

L’incidente solleva non solo il dolore per la perdita di una vita giovane ma anche interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle circostanze che hanno portato a questo fatale evento. Mentre si procede con le necessarie indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto, è stato avviato l’iter burocratico per il rimpatrio della salma di Valentina.