Bari, grave incidente sul lavoro, operaio cade in uno scavo di quattro metri, trasportao d’urgenza al Policlinico

Un grave incidente ha scosso il quartiere Carbonara di Bari questa mattina.

Un operaio è precipitato in uno scavo profondo quattro metri durante i lavori di manutenzione stradale in via Vaccarella. L’episodio è avvenuto attorno alle 11:00 di oggi, 23 maggio, e ha immediatamente mobilitato i soccorsi.

Il cantiere, allestito diversi mesi fa, era stato predisposto per un intervento sulla fogna bianca, una parte essenziale delle infrastrutture idrauliche urbane. L’uomo, mentre svolgeva le sue funzioni, ha perso l’equilibrio per cause ancora da chiarire, finendo nel profondo scavo.

Soccorsi tempestivi e condizioni dell’operaio

Le squadre di soccorso sono intervenute rapidamente, e l’operaio è stato estratto dall’angusta buca grazie all’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato specifiche attrezzature per il recupero in spazi confinati. Dopo il primo soccorso sul posto da parte del personale del 118, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari.

Le condizioni dell’operaio sono state immediatamente valutate come gravi. I medici sono al lavoro per stabilire l’entità delle lesioni e per fornire l’assistenza necessaria. Dettagli più specifici sulle sue condizioni sono attesi nelle prossime ore.

Indagini in corso e riflessioni sulla sicurezza

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause precise dell’incidente e per verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere.

Il sindacato degli operai ha chiesto un immediato esame delle procedure di sicurezza adottate e ha sottolineato la necessità di rafforzare le misure preventive. “Questo incidente è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare”, ha dichiarato un rappresentante sindacale, “È essenziale garantire che tutti i lavoratori siano protetti adeguatamente.”