Fedez è single, finito il breve flirt con la modella Garance Authiè

Fedez e Garance Authié: Fine della Relazione Prima Ancora di Iniziare?

L’inizio di un amore che non è mai sbocciato

Nelle ultime settimane, il rapper Fedez è stato al centro dell’attenzione mediatica non solo per la sua carriera musicale, ma anche per la sua vita privata. Dopo la recente separazione dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez era stato avvistato in compagnia della modella francese Garance Authié. I due sono stati paparazzati durante una cena costosa a Milano, alimentando le voci su una possibile nuova relazione. Tuttavia, secondo quanto riportato da Fabrizio Corona su Dillinger News, questa frequentazione è già giunta al capolinea. La storia, durata appena due settimane, sembra non aver avuto il tempo di evolversi in qualcosa di serio.

L’indiscrezione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, noto per le sue rivelazioni sui VIP, ha fornito dettagli sulla breve relazione tra Fedez e Garance Authié. “È stata solo un’illusione/fissazione nella mente di Federico,” ha dichiarato Corona. “La prima cosa che vi vogliamo dire è che in tutta questa complessa storia, durata circa due settimane, dove i due hanno dormito assieme parecchie volte, Fedez non ci ha fatto mai nulla.” Secondo Corona, Fedez ha realizzato che Garance non era ciò che cercava. Dopo una festa del sabato e durante le registrazioni di alcuni video, il rapper ha capito che la modella non rappresentava una relazione seria per lui. Questa consapevolezza ha portato Fedez a concludere la frequentazione bruscamente, cacciando Garance di casa lunedì mattina.

Fedez e il nuovo video “Sexy Shop”

La decisione di Fedez di terminare la relazione con Garance Authié è avvenuta durante un momento di intensa attività creativa. Insieme all’amico Emis, Fedez si è concentrato sulla realizzazione del video per la sua nuova canzone “Sexy Shop”. Secondo Corona, Fedez ha affrontato questa nuova fase della sua vita con grande energia, divertendosi durante le riprese del video. Questa esperienza sembra aver aiutato il rapper a superare la delusione della breve relazione con Garance, riaffermando la sua volontà di concentrarsi sulla carriera e sugli amici piuttosto che sulle complicazioni sentimentali.