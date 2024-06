Nel barese, schianto all’alba tra tre auto per un sorpasso azzardato, sei sono i feriti, alcuni gravi

0 Condivisioni acebook Twitter

Grave incidente sulla strada statale 172: sei feriti tra Casamassima e Turi

Lo schianto dell’alba

All’alba di lunedì 17 giugno, un grave incidente è avvenuto sulla strada statale 172 tra Casamassima e Turi, nel Barese. Lo schianto ha coinvolto tre vetture e ha causato il ferimento di sei persone. L’incidente, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi per assistere i feriti e gestire la situazione sulla trafficata arteria stradale.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai feriti, che sono stati poi trasportati negli ospedali più vicini per ulteriori accertamenti e trattamenti. La presenza dei Vigili del Fuoco è stata fondamentale per liberare i passeggeri intrappolati nelle vetture coinvolte nello scontro. La gravità delle condizioni dei feriti non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma l’intervento rapido dei soccorsi ha permesso di evitare il peggio.

Indagini in corso

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire con precisione gli eventi che hanno portato allo schianto. Le prime ipotesi suggeriscono che possano essere coinvolti fattori come l’eccesso di velocità o un sorpasso azzardato, ma solo le indagini potranno chiarire le esatte cause del tragico evento. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati disponibili per comprendere meglio le circostanze dell’incidente.