Cagnolino aspetta paziente per ore la fine degli esami della piccola padrona tredicenne, la foto commuove tutti

Tommy e Dalila: una storia di amore e amicizia

Un legame speciale

Nella piccola città di Attigliano, la dolce storia di Tommy, un cagnolino meticcio di sette anni, e Dalila, una ragazzina di tredici anni, sta commuovendo tutti. In questi giorni, Dalila sta affrontando il suo primo vero esame della vita: l’esame di terza media. Martedì scorso, Dalila si è recata a scuola per la prova scritta di italiano, emozionata e forse un po’ agitata. Tommy, stranamente, ha deciso di uscire con lei quel giorno. “Dalila è andata a scuola. Aveva la prova scritta di italiano. Era emozionata, forse un po’ agitata, e stranamente Tommy è uscito con lei”, racconta la signora Lena, mamma di Dalila.

L’attesa fedelissima

Dalila e Tommy hanno percorso insieme le poche centinaia di metri che li separavano dall’istituto. Una volta arrivata al portone della scuola, Dalila ha salutato il suo fedele amico e si è diretta verso l’aula, pensando che Tommy volesse semplicemente sgranchirsi le zampe. Invece, Tommy si è seduto davanti all’ingresso di via Monserrato e lì è rimasto, immobile, attento e in attesa. “Ad accorgersene sono stati i collaboratori scolastici. Hanno riferito di questo cagnolino tutto solo, immobile come una statua ma vigile, chiaramente in attesa dell’uscita di qualcuno”, racconta la professoressa e vicepreside dell’istituto comprensivo Attigliano-Guardea, Laura Diolordi.

Tommy ha aspettato pazientemente per tutta la durata dell’esame, mentre Dalila era impegnata con le tracce del tema di italiano. Dopo un’ora e mezza, Tommy era ancora lì. “Alla fine, abbiamo fatto chiamare a casa in modo che qualche familiare venisse a recuperarlo. Non dava nessun fastidio, ma non potevamo farlo entrare e Dalila era preoccupata per l’incolumità del suo amico a quattro zampe. La vicinanza della strada e delle auto in transito non la facevano stare tranquilla”, spiega Diolordi.

Un amore indissolubile

La storia di Tommy e Dalila inizia sette anni fa, quando la famiglia si è trasferita. “Mi ricordo che avevo deciso di prendere questo cagnolino per addolcire un po’ il trauma del trasloco. All’inizio ero un po’ titubante perché in tanti mi dicevano che sarebbe stato un impegno troppo vincolante, ma nessuno mi aveva detto quanto un cane è capace di dare”, racconta mamma Lena. “Sono praticamente cresciuti insieme, in simbiosi. Evidentemente in questo caso Tommy ha percepito lo stato emotivo di Dalila e ha voluto starle vicino. È la prima volta infatti che esce con lei per andare a scuola. L’eccezionalità dell’esame, il clima particolare che si respirava in casa, ha fatto scattare qualcosa”.

Dalila, emozionata, ha detto: “È stato bellissimo sapere che il mio cane era lì quando dovevo scrivere un esame molto importante. Lui ha sentito quanto ero ansiosa e io adesso gli voglio ancora più bene”. Questa storia di amore e amicizia tra un cane e la sua giovane padroncina è un esempio commovente di quanto profondo possa essere il legame tra un animale e il suo umano.