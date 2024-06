Fedez e Garance Authié vacanze esclusive in Puglia, l’amaro commento di Chiara Ferragni

6 Condivisioni acebook Twitter

Le nuove tracce di una possibile relazione tra Fedez e la modella Garance Authié alimentano il gossip estivo, con indizi sui social che li collegano sempre più.

Fedez e Garance Authié: un legame sempre più evidente

Da settimane si discute del presunto rapporto tra Fedez e Garance Authié, la modella francese che è stata avvistata più volte in compagnia del famoso rapper. Il tutto è iniziato con il Gran Premio di Formula 1 a Monte-Carlo, dove Fedez aveva filmato Authié in barca con lui, e i due erano stati ripresi mano nella mano in un video, diventando rapidamente obiettivo dei paparazzi.

Ora, con l’arrivo del primo weekend estivo, emergono ulteriori indizi che sembrano confermare la loro vicinanza.

Attraverso una serie di storie su Instagram, che apparentemente non mostrano mai entrambi insieme ma che, se ricostruite come un puzzle, portano alla conclusione che i due si trovano nello stesso luogo.

Un ruolo cruciale in questa narrazione è svolto dal cane di Fedez, Silvio, che appare nelle storie di entrambi, suggerendo che siano insieme in Puglia, dove Fedez ha pubblicato un post qualche ora prima.

Il ruolo del cane Silvio

Silvio, il nuovo cane di Fedez, sembra essere il collegamento chiave tra Fedez e Garance Authié. Il cagnolino, introdotto nella vita del rapper poche settimane fa, è già diventato una mascotte amata dai fan, simile ai precedenti cani di famiglia, Mati e Paloma.

Nelle storie Instagram di Fedez e Authié, Silvio appare spesso, permettendo agli osservatori di collegare i luoghi simili delle loro pubblicazioni. Nonostante nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei due, la presenza costante di Silvio nelle loro storie contribuisce a rafforzare le speculazioni su una possibile relazione.

Il contrasto con Chiara Ferragni

Mentre il gossip si concentra su Fedez e Authié, Chiara Ferragni presenta un quadro molto diverso sui social media. Reduce da un weekend in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta, Ferragni ha condiviso immagini della festa e del mare, ma ha anche pubblicato una citazione di Jovanotti che riflette il suo stato d’animo:

“È bello vivere anche se si sta male volevo dirtelo perché ce l’ho nel cuore. Son sicurissimo, amore.” Questa frase sembra indicare una tristezza persistente, probabilmente legata alla fine della sua relazione con Fedez.

Nonostante la separazione, la vita di Chiara Ferragni e Fedez continua a essere oggetto di interesse e speculazione, con i loro comportamenti sui social media che rivelano stati d’animo contrastanti. Se da un lato Fedez lascia tracce della sua nuova relazione, dall’altro Ferragni condivide un dolore che non accenna a placarsi, suggerendo che ci vorrà del tempo prima che entrambi vengano considerati entità completamente separate nel mondo del gossip.