Scontro tra due auto e una moto, muore sul colpo giovane motociclista, Luigi Frustaci aveva 24 anni

Un tragico incidente sulla SS 106 Jonica causa la morte di un giovane motociclista di 24 anni, Luigi Frustaci, generando sgomento e cordoglio nella comunità locale.

Incidente mortale sulla Strada Statale 106 Jonica

Nella mattinata di oggi, domenica 23 giugno, un grave incidente ha avuto luogo sulla strada statale 106 Jonica, nel Comune di Cropani, in provincia di Catanzaro. Il sinistro ha coinvolto due automobili e una moto Yamaha di grossa cilindrata, guidata dal giovane Luigi Frustaci, che ha perso la vita.

Secondo una prima ricostruzione, il 24enne si sarebbe scontrato prima contro una Fiat Punto, che si stava immettendo sulla statale uscendo da un’attività commerciale, e successivamente contro una Mazda.

L’impatto ha fatto sbalzare il ragazzo dalla sella della moto, facendolo cadere violentemente a terra. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, arrivati con ambulanza ed elisoccorso, per Luigi Frustaci non c’è stato nulla da fare; è morto sul colpo.

Indagini in corso sulle cause dell’incidente

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite e sono oggetto di indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, che sono giunti sul posto immediatamente dopo l’incidente insieme alla polizia stradale. Gli uomini dell’Arma hanno acquisito le immagini di un sistema di videosorveglianza presente nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’evento ha causato notevoli disagi alla circolazione, con la chiusura della strada in entrambe le direzioni e conseguenti lunghe code. Luigi Frustaci, residente a Crotone e appartenente a una famiglia proprietaria di una nota azienda di autotrasporti, era molto conosciuto anche a Isola di Capo Rizzuto, specialmente tra i motociclisti, per la sua partecipazione a numerosi raduni.

Una comunità in lutto e richieste di sicurezza

L’incidente ha sollevato ancora una volta il problema della sicurezza stradale sulla SS 106 Jonica. Come riportato dal quotidiano locale Il Crotonese, il tratto di strada dove è avvenuto l’incidente è rettilineo e presenta numerosi accessi laterali, rendendolo particolarmente pericoloso.

I residenti della zona e i titolari delle attività commerciali hanno ripetutamente sollevato l’allarme sulla pericolosità di questa sezione della statale, chiedendo interventi per migliorare la sicurezza. La tragica morte di Luigi Frustaci ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando un vuoto tra amici e familiari e sottolineando l’urgenza di adottare misure per prevenire futuri incidenti su questa pericolosa arteria stradale.