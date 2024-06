Bimbo di 6 anni rischia di annegare in piscina, lo salvano due poliziotti fuori servizio

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambino di 6 anni salvato da due poliziotti a Verona

L’intervento provvidenziale

Un bambino di 6 anni, Ayan, è stato salvato da due poliziotti fuori servizio della Questura di Verona dopo essere caduto in una piscina e aver rischiato di annegare. Domenica e Antonio, i due agenti, si sono trovati nel posto giusto al momento giusto la mattina del 27 giugno. Mentre giocava nei pressi di una piscina, Ayan è finito in acqua e, dopo aver bevuto troppo, ha perso conoscenza. Le persone presenti hanno iniziato a urlare e a chiedere aiuto, attirando l’attenzione dei due poliziotti.

Il soccorso tempestivo

I due agenti, recentemente certificati come operatori BLD-S e abilitati all’uso del defibrillatore grazie a un corso organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Soccorritori, sono immediatamente intervenuti. Hanno trovato Ayan privo di coscienza, con le labbra cianotiche e in arresto cardiaco. Mentre l’assistente bagnanti chiamava il 118, Domenica ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre Antonio cercava un defibrillatore. Dopo svariate compressioni toraciche, il bambino ha iniziato a espellere acqua e ha ripreso lentamente a respirare.

Il lieto fine

Gli agenti sono rimasti accanto ad Ayan fino all’arrivo dei soccorsi medici, che hanno portato il bambino al pronto soccorso. Dopo averlo stabilizzato, Antonio e Domenica sono andati a salutarlo e gli hanno portato alcuni regalini. La scena è stata immortalata e condivisa sui social dalle autorità. Fortunatamente, Ayan è stato dimesso poco dopo, grazie al tempestivo intervento dei due poliziotti che gli hanno salvato la vita.