Madeira, giovane psichiatra muore in vacanza, un’onda anomala l’è portata via, Margherita aveva 28 anni

Tragedia a Madeira: muore giovane psichiatra in vacanza

La dinamica dell’incidente

Margherita Salvucci, una giovane psichiatra di 28 anni originaria di Colmurano in provincia di Macerata, ha perso la vita a seguito di un tragico incidente avvenuto mentre era in vacanza a Madeira.

Margherita si trovava su un’isola minore dell’arcipelago insieme alla sua famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, insieme alla sorella minore, si trovava in una delle piscine naturali tra gli scogli, una caratteristica attrazione della zona, quando il mare ha iniziato a ingrossarsi.

Impaurita, la sorella si è allontanata, mentre Margherita è stata travolta da un’onda anomala. Non riuscendo a tornare verso riva, ha chiesto aiuto. Un turista italiano, che si trovava nelle vicinanze, si è tuffato per soccorrerla, ma le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi.

I tentativi di soccorso

La famiglia di Margherita ha dovuto attendere una barca per tornare sulla terraferma, perdendo preziosi minuti. Una volta raggiunta l’isola principale di Madeira, la 28enne è stata trasportata in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo, questa mattina è giunta la notizia del decesso.

La comunità di Colmurano è sotto shock, particolarmente colpita perché Margherita era figlia dell’ex sindaco, Ornella Formica. L’incidente, avvenuto intorno alle 17 di ieri, ha rapidamente fatto il giro della cittadina, suscitando speranza in un miracolo che purtroppo non si è realizzato. Il sindaco Mirko Mari ha espresso la sua profonda commozione: “Una tragedia che ci tocca tutti, ci stringiamo al dolore immenso della famiglia”.

Il luogo della tragedia

Madeira, una regione autonoma del Portogallo, è un arcipelago formato da quattro isole situate al largo della costa nord-occidentale dell’Africa. Famosa per il suo clima caldo e subtropicale, l’isola principale di Madeira è caratterizzata da un terreno vulcanico, verdeggiante e accidentato, con alte scogliere. La capitale, Funchal, è nota per i suoi giardini botanici e il porto. Questa località, solitamente associata a bellezza e tranquillità, è stata il teatro di una tragedia che ha colpito profondamente sia la comunità locale che quella di Colmurano, dove la notizia della morte di Margherita ha suscitato grande dolore e commozione.