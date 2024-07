Tragica gita, si scontra con la sua moto contro quella del fratello e cade in burrone, muore sul colpo Luca, aveva 28 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Luca Guastella, 28 anni, è morto in un tragico incidente in moto mentre era in gita con il fratello e amici sul Lago di Garda.

L’incidente fatale

Doveva essere una tranquilla gita sul Lago di Garda, una domenica serena in compagnia del fratello e degli amici. Tuttavia, questa uscita si è trasformata in tragedia per Luca Guastella, un giovane di 28 anni. L’incidente è avvenuto lungo la strada che da Valvestino va verso Gargnano, in provincia di Brescia, il 30 giugno. Mentre percorreva la strada in sella alla sua moto, Luca ha perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva. L’impatto è stato violentissimo: prima ha colpito il guard-rail, poi è precipitato in un burrone. Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo per Luca non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco mezz’ora dopo l’incidente.

Una vita piena di passioni e altruismo

Luca Guastella era un giovane pieno di vita e con molte passioni. Da pochi mesi si era trasferito a Fino Mornasco, in provincia di Como, dove viveva con la sua compagna. Ogni giorno si recava in Svizzera per lavorare. Luca era appassionato di moto, ma non solo. Amava il parapendio, uno sport estremo che praticava con entusiasmo. Era anche un giocatore di calcio, dove ricopriva il ruolo di portiere, e un appassionato di sci e go-kart. Oltre alle sue passioni sportive, Luca era anche molto impegnato nel sociale. Era un volontario della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia, un’attività che svolgeva con dedizione e altruismo. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme tra amici, familiari e tutti coloro che lo conoscevano.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di fare luce sulla dinamica dell’incidente. Rimane da chiarire come sia stato possibile che Luca abbia perso il controllo della sua moto, non riuscendo a frenare in tempo. Le prime indagini suggeriscono che l’incidente sia avvenuto in prossimità di una curva, ma restano molti punti da chiarire. La moto di Luca è rimasta sul ciglio della strada, mentre lui è precipitato nel burrone. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo. Nel frattempo, la comunità di Fino Mornasco e tutti coloro che hanno conosciuto Luca piangono la sua tragica scomparsa, ricordando un giovane pieno di vita, passioni e altruismo.