Balotelli di nuovo sotto i riflettori, un suo video diventa virale, barcolla e poi cade a Lignano, “ha fatto serata”

Dopo l’eliminazione dell’Italia dagli Europei 2024, Mario Balotelli ha attirato l’attenzione con polemiche su Instagram e un video virale di una caduta a Lignano Sabbiadoro.

Le polemiche post-eliminazione

Subito dopo la dolorosa eliminazione dell’Italia dagli Europei 2024 per mano della Svizzera, Mario Balotelli ha fatto parlare di sé pubblicando delle Stories polemiche su Instagram, indirizzate all’attuale Commissario Tecnico Luciano Spalletti. L’ex attaccante della Nazionale ha espresso il suo disappunto per le scelte del CT, continuando una serie di frecciate che erano iniziate già durante le convocazioni e che sono proseguite anche dopo la sconfitta. Poco dopo la partita, Balotelli ha postato sui suoi profili social il video del suo celebre gol contro la Germania agli Europei del 2012, accompagnato dalla didascalia “Repeat”, un chiaro riferimento alle sue passate glorie e alla sua frustrazione per non essere stato convocato.

La caduta virale a Lignano Sabbiadoro

Non solo le polemiche, ma anche un video virale ha riportato Balotelli al centro dell’attenzione. Il 33enne, che sta trascorrendo le vacanze a Lignano Sabbiadoro dopo la stagione con il club turco Adana Demirspor, è stato ripreso mentre barcollava e cadeva goffamente in mezzo alla strada. Il video, girato da un passante, mostra Balotelli che rotola a terra e fatica a rialzarsi, nonostante l’aiuto di una persona accanto a lui. L’episodio è avvenuto diverse ore dopo la partita tra Italia e Svizzera, e il commento che accompagna il video sui social suggerisce che Balotelli avesse “fatto serata”. Non è chiaro se la caduta sia dovuta ai postumi di una serata alcolica o se fosse un tentativo di divertire i presenti, ma la scena è stata accolta con risate fragorose da parte degli spettatori.

Reazioni e interpretazioni

Il comportamento di Balotelli ha generato diverse reazioni sui social media e tra i tifosi. Alcuni hanno trovato la scena divertente, vedendo nella caduta un semplice siparietto comico, mentre altri hanno criticato l’ex attaccante per il suo atteggiamento polemico e il comportamento apparentemente irresponsabile. La capacità di Balotelli di attirare l’attenzione, anche in contesti non direttamente legati al calcio giocato, dimostra come la sua figura resti controversa e divisiva. L’ex attaccante, non convocato per gli Europei, è comunque riuscito a prendersi la scena in un momento di crisi per la Nazionale italiana, alimentando discussioni e dibattiti sul suo ruolo e sulla sua carriera.