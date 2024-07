12enne ha un malore dopo aver mangiato una pizza, va in ospedale ma viene dimesso, muore dopo essere tornato a casa

0 Condivisioni acebook Twitter

Leonardo, un ragazzino di 12 anni di Anagni, è morto questa mattina in seguito a un malore, lasciando una famiglia distrutta dal dolore.

Il malore improvviso e i primi soccorsi

Una tragedia ha colpito la comunità di Anagni questa mattina, quando Leonardo, un ragazzino di 12 anni, è morto in seguito a un malore improvviso. Leonardo aveva avvertito un malore la sera precedente, dopo aver mangiato una pizza con i suoi genitori. Preoccupati per il suo stato di salute, i genitori lo avevano accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Frosinone, dove erano stati effettuati tutti gli accertamenti del caso. Nonostante gli esami non avessero rivelato nulla di preoccupante, il giovane era stato dimesso e rimandato a casa.

Il malore fatale nella notte

Purtroppo, nella notte, intorno alle 3 del mattino, Leonardo ha avuto un altro malore, questa volta fatale. Nonostante i tentativi di soccorso, non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita. Le cause del malore rimangono ancora sconosciute. Tra le ipotesi, si considera la possibilità di un vizio congenito mai manifestato prima. Gli esami effettuati in ospedale non avevano evidenziato alcun segnale di allarme, rendendo la tragedia ancora più inspiegabile e dolorosa per la famiglia e la comunità.

Il dolore della famiglia e della comunità

La famiglia di Leonardo, residente a Tuffano, una contrada nella zona periferica della città dei Papi, è devastata dal dolore. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità, che si è stretta attorno ai familiari per offrire conforto e sostegno in questo momento difficile. Leonardo era un ragazzo amato e benvoluto da tutti, e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.