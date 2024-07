Fugge da una vespa per paura di essere punto e si tuffa in una piscina, 13enne resta tetraplegico

0 Condivisioni acebook Twitter

Ragazzino di 13 anni tetraplegico dopo un tuffo in piscina per evitare una vespa.

Il tragico incidente in piscina

Durante una giornata di sole, il 20 giugno, un ragazzino di 13 anni ha subito un tragico incidente in piscina che ha cambiato per sempre la sua vita. Nel tentativo di evitare una vespa, si è tuffato di testa in una zona della piscina dove la profondità dell’acqua era insufficiente.

L’impatto con il fondale ha causato una grave lesione al midollo spinale, rendendolo incapace di muovere le braccia, le gambe e il torso. Il giovane ha perso i sensi immediatamente dopo l’urto.

Solo dopo un paio di minuti, gli amici, inizialmente credendo si trattasse di uno scherzo, si sono resi conto della gravità della situazione e lo hanno tirato fuori dall’acqua.

L’incidente è avvenuto in Texas, e ha profondamente scosso la famiglia del ragazzo. La madre, in un messaggio pubblico, ha espresso il suo dolore e la sua incredulità:

“Non bisogna mai dare nulla per scontato”. I medici, purtroppo, hanno confermato che le possibilità di recupero dell’uso delle gambe e delle braccia sono estremamente improbabili.

Questo evento tragico ha evidenziato quanto sia importante la prudenza e la consapevolezza dei rischi, anche in situazioni apparentemente innocue come una giornata in piscina.

Le conseguenze e la risposta della famiglia

Il nonno del ragazzo ha raccontato a un’emittente locale che il nipote ricordava chiaramente il tuffo drammatico e la sensazione immediata di non poter muovere le braccia. La famiglia, determinata a fornire il miglior supporto possibile, ha avviato una raccolta fondi per coprire le ingenti spese mediche necessarie per il suo trattamento e la sua riabilitazione.

“La realtà è che la strada è lunga – spiega la madre – È una maratona e dobbiamo sostenerlo ed essere con lui in ogni fase della sua lotta”.

Questo tragico incidente ha messo in evidenza la resilienza e il coraggio della famiglia, che si è unita per affrontare una delle sfide più difficili della loro vita. La comunità locale si è mostrata solidale, partecipando attivamente alla raccolta fondi e offrendo supporto morale. La storia del giovane e della sua famiglia rappresenta un potente richiamo alla prudenza e alla forza che deriva dall’unione nei momenti di difficoltà.