Puglia, torna dal mare in moto, si schianta contro una jeep, addio al 34enne Emanuele Tedesco

Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio, 6 luglio, sulla strada che collega Otranto a Porto Badisco.

Emanuele Tedesco, un 34enne originario del Brindisino, è rimasto vittima di uno schianto con la sua moto Yamaha contro una Jeep Renegade. L’impatto, avvenuto intorno alle 20, è stato fatale per il giovane motociclista, che è deceduto sul colpo. L’incidente ha lasciato la comunità locale sconvolta, con molte persone che conoscevano il giovane esprimendo il loro cordoglio.

Circostanze dell’Incidente

Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il motociclista si sia scontrato frontalmente con la Jeep Renegade, guidata da una donna di 45 anni. Nonostante i tentativi di rianimare il giovane, per Emanuele Tedesco non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasferito all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per ulteriori accertamenti. La donna alla guida dell’auto, sebbene non abbia riportato gravi ferite fisiche, è in stato di shock per quanto accaduto.