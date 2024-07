Ha un infarto mentre è a mare, salvato da due medici rianimatori fuori servizio

0 Condivisioni acebook Twitter

Infarto a Bacoli: salvato grazie all’intervento tempestivo di due medici

Un uomo di 60 anni è stato colpito da un infarto mentre era in attesa di entrare in un lido balneare a Bacoli, in provincia di Napoli. Improvvisamente, l’uomo si è accasciato al suolo, vittima di un arresto cardiaco. Fortunatamente, sul posto si trovavano per caso due medici, entrambi rianimatori anestesisti dell’Ospedale dei Colli di Napoli, che stavano trascorrendo una giornata di relax al mare con le loro famiglie.

Uno dei medici, notando il trambusto, si è immediatamente avvicinato e ha iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Pochi istanti dopo, è sopraggiunto il secondo medico, che aveva con sé una fiala di adrenalina, una siringa e un ago. Senza esitazione, i due medici hanno collaborato per salvare la vita dell’uomo. Nel frattempo, anche il personale del lido è arrivato sul posto con un defibrillatore. Grazie a questo intervento tempestivo e coordinato, il 60enne è stato rianimato e stabilizzato.

Riconoscimento e commento dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate

L’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, ha segnalato il salvataggio con un post su Facebook, lodando l’operato dei due medici. Nel post si legge:

“ANGELI IN BORGHESE… Sono circa le 10 all’ingresso del ‘Lido Esercito’ a Bacoli quando improvvisamente un signore, di circa 60 anni, in attesa di entrare, va in arresto cardiaco e cade al suolo. Il caso vuole che in fila con lui ci sia un medico anestesista dell’azienda dei Colli che immediatamente inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo poco lo raggiunge una collega, anche lei lì per una domenica estiva, sempre anestesista, che in borsa aveva una fiala di adrenalina ed un ago. Dall’interno del lido corre anche il personale con un defibrillatore, insomma una macchina perfetta! Dopo pochi minuti arriva il 118 che preleva il paziente VIVO ed in respiro spontaneo!”

Il 60enne è stato successivamente soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato all’Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per ulteriori accertamenti. Grazie all’intervento rapido e professionale dei due medici e del personale del lido, l’uomo è stato salvato e ora si trova in condizioni stabili.