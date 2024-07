Passeggera cerca la porta del bagno ma apre per errore di il portellone di sicurezza

0 Condivisioni acebook Twitter

Volo Air China 2754: passeggera apre per errore il portellone di sicurezza cercando il bagno

L’incidente a Terra

Il volo Air China 2754, in partenza da Quzhou e diretto a Chengdu, non è mai decollato a causa di un incidente insolito. Una passeggera, al suo primo volo, ha aperto per errore il portellone di sicurezza dell’aereo mentre cercava il bagno. L’incidente, avvenuto giovedì scorso, è stato riportato da diversi quotidiani locali e internazionali. Sui social circola l’immagine dell’Airbus A319 fermo sulla pista dell’aeroporto di Quzhou, con lo scivolo di emergenza aperto.

Conseguenze e reazioni

Fortunatamente, l’incidente è avvenuto quando l’aereo era ancora a terra, evitando situazioni di maggiore pericolo. Tuttavia, i disagi per i passeggeri non sono mancati. Il volo è stato cancellato e i passeggeri sono stati trasferiti in hotel, ricevendo un risarcimento per il mancato volo dalla compagnia aerea.

Un altro passeggero ha raccontato che la donna era disperata quando la polizia le ha comunicato che potrebbe dover pagare una multa molto salata per i danni causati. La compagnia aerea sta valutando le misure da prendere nei confronti della passeggera, che si è trovata in una situazione sfortunata e imbarazzante a causa della sua inesperienza.