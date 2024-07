E’ finita tra Wanda Nara e Mauro Icardi, la conferma arriva dalla showgirl

0 Condivisioni acebook Twitter

Wanda Nara e Mauro Icardi confermano la loro separazione, con dettagli forniti dalla showgirl e dalla sua avvocata.

Wanda Nara annuncia la separazione da Mauro Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati nuovamente. La notizia non è più solo un’indiscrezione: la conferma è arrivata direttamente dalla showgirl argentina, che ha inviato un messaggio al programma tv argentino Pomeriggio America. “Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta,” ha dichiarato Wanda, aggiungendo che fornirà ulteriori dettagli a breve. La separazione arriva dopo una crisi iniziata nel 2021 con la scoperta di un tradimento. I due erano riusciti a superare le divergenze poco prima che Wanda scoprisse di essere affetta da leucemia mieloide cronica.

Divorzio non ancora finalizzato, conferma l’avvocato di Wanda

A confermare quanto già dichiarato dalla showgirl è stata la sua avvocata, Ana Rosenfeld. Intervistata da TeleShow, la professionista ha commentato le voci sul divorzio, ormai fuori controllo dopo l’ammissione di Wanda: “Lo ha già detto lei. È separata. Il divorzio non è stato ancora firmato”. Mauro Icardi, impegnato con il Galatasaray in Turchia, non ha rilasciato commenti, mentre Wanda è rimasta in Argentina dove inizierà a registrare Bake Off Argentina. Secondo numerose fonti, sarebbe stata Wanda a chiedere il divorzio, stanca dei continui tira e molla con il marito. La showgirl ha deciso di restare in Argentina con i suoi cinque figli, senza nessun nuovo amore all’orizzonte, né per lei né per Icardi.

