Si tuffa per salvare tre ragazzini in difficoltà in mare, lui muore annegato, i ragazzi fuggono

Tragedia a Marina di Priolo: uomo muore nel tentativo di salvare tre ragazzine

Il Sacrificio di un Eroe

Un uomo di 70 anni è morto a Marina di Priolo, in provincia di Siracusa, nel tentativo di salvare tre ragazzine, probabilmente minorenni, che per il mare mosso non riuscivano a tornare a riva e chiedevano aiuto. L’anziano, senza esitare, si è lanciato in acqua insieme a un’altra persona per rispondere alle richieste di soccorso delle giovani, in evidente difficoltà a causa delle onde.

Il generoso pensionato, di Siracusa, si è prodigato con tutte le sue forze per soccorrere le ragazze. Purtroppo, il suo eroico gesto gli è costato la vita: l’uomo è morto annegato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e il personale del 118, mentre una motovedetta della Capitaneria di Porto si è mossa via mare. Nonostante i tempestivi soccorsi, per il 70enne non c’è stato nulla da fare.

Le Ragazze Salvate e le Indagini

Le tre ragazze, tutte minorenni secondo le prime testimonianze raccolte, sono state salvate. Tuttavia, secondo i giornali locali, una volta arrivate a riva, le giovani si sarebbero dileguate, forse terrorizzate per l’accaduto, senza prestare soccorso all’uomo che è morto nel tentativo di salvarle. Sul caso, sono state avviate le indagini da parte dei militari dell’Arma, che stanno raccogliendo testimonianze per fare luce sulla vicenda.

Un Altro Eroe a San Leone

Un’altra tragica vicenda simile è avvenuta a San Leone, in Sicilia, presso il lido di Agrigento. Un uomo di 57 anni, Giuseppe Russo, originario di Porto Empedocle, è morto nei pressi dello stabilimento balneare Aquaselz. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto l’uomo entrare in acqua completamente vestito e poi non rivederlo più. Il cadavere del 57enne è stato trovato poco dopo nei pressi degli scogli. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.