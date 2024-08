Bimba di 11 anni muore per strada mentre gioca con un gruppo di amichette per un malore improvviso

0 Condivisioni acebook Twitter

Una bambina di 11 anni muore improvvisamente mentre gioca in strada a Grazzanise, Caserta. La comunità è sconvolta dalla tragica perdita.

Una tranquilla serata estiva si è trasformata in un dramma a Grazzanise, un piccolo comune in provincia di Caserta. Una bambina di 11 anni è morta improvvisamente lunedì 5 agosto mentre giocava nel vicolo di via Tonneta, poco fuori dal centro abitato. La tragedia ha colpito profondamente la comunità locale, lasciando amici e familiari sotto shock.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina potrebbe essere stata colta da un malore improvviso mentre si divertiva con altri bambini del vicinato. Non appena si è accasciata, i vicini e i familiari sono accorsi per soccorrerla, tentando disperatamente di rianimarla. Poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118, ma nonostante i loro sforzi, non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola.

Indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Il corpo della bambina è stato trasportato all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per ulteriori accertamenti, e un’autopsia è stata disposta per determinare le esatte cause della morte.

La notizia della tragedia si è rapidamente diffusa, e molte persone si sono recate presso l’abitazione dei genitori della bambina per offrire il loro sostegno e solidarietà in questo momento di immenso dolore. La comunità di Grazzanise è unita nel lutto, esprimendo vicinanza e affetto alla famiglia colpita da questa devastante perdita.