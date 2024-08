Gioco pericoloso finisce in tragedia, attacca vasca da bagno alla Jeep ma l’auto finisce contro una casa, gravissimo 20 enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ventenne è rimasto gravemente ferito a Morgex, in Valle d’Aosta, dopo un incidente stradale avvenuto durante un gioco pericoloso con una jeep e una vasca da bagno.

Nel pomeriggio di giovedì 15 agosto, un tragico incidente ha coinvolto un giovane di vent’anni nella frazione di Arpy, nel comune di Morgex, in Valle d’Aosta. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo, Didier Quinson, insieme a un altro giovane, ha deciso di attaccare una vasca da bagno – solitamente usata per abbeverare il bestiame – a una jeep. Quinson è poi salito nella vasca, facendosi trascinare per le strade del paese in un pericoloso gioco che ha avuto conseguenze drammatiche. Poco dopo, il veicolo è finito contro una casa, probabilmente a causa della perdita di controllo da parte del conducente.

L’incidente ha provocato un grave trauma cranico a Didier Quinson, che è stato prontamente soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale di Aosta, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Il giovane ha sbattuto violentemente la testa contro un muro durante lo schianto, riportando lesioni gravi. L’altro giovane coinvolto nell’incidente ha riportato solo lievi ferite, e non è chiaro se abbia necessitato di ricovero ospedaliero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine. I carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli su quanto accaduto.