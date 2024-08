Puglia, invitato a pranzo dai figli, anziano si perde e vaga sotto il sole, muore per un colpo di calore

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 90 anni, Vito Ferrari, ha perso la vita a causa di un malore dopo essersi smarrito in provincia di Lecce, mentre cercava di raggiungere il nipote per il pranzo di Ferragosto.

La tragedia si è consumata il 15 agosto, quando Vito Ferrari è uscito di casa ad Alezio intorno alle 9.30 del mattino, con l’intento di raggiungere in auto il nipote per festeggiare Ferragosto. Tuttavia, l’anziano si è perso, probabilmente a causa del caldo intenso e della disorientamento. Non riuscendo a ricordare dove avesse parcheggiato l’auto, Ferrari ha iniziato a vagare a piedi, percorrendo molti chilometri sotto il sole cocente.

Le ricerche sono iniziate non appena il nipote, preoccupato per il ritardo del nonno, ha lanciato l’allarme. Gli amministratori comunali, la polizia locale e persino il sindaco si sono mobilitati per cercare l’anziano. Ferrari è stato avvistato da un passante durante il suo vagare, ma all’uomo ha solo riferito di non ricordare dove avesse lasciato l’auto, che in seguito è stata ritrovata vicino alla sua abitazione.

Purtroppo, il corpo senza vita di Vito Ferrari è stato rinvenuto nel pomeriggio in una campagna nei pressi di Parabita, a circa 10 chilometri da Alezio. I carabinieri, che avevano circoscritto l’area delle ricerche grazie alla localizzazione del cellulare dell’anziano, si sono precipitati sul luogo indicato dall’applicazione. Lì hanno trovato Ferrari seduto sotto un albero, dove probabilmente aveva cercato rifugio dal caldo, ma dove un malore, verosimilmente dovuto alla prolungata esposizione al sole e alla fatica, gli è stato fatale.