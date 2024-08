Bimba di 4 anni scavalca il parapetto del balcone e precipita dal 4 piano, morta sul colpo, in casa c’era la madre

0 Condivisioni acebook Twitter

Bambina di quattro anni muore dopo caduta dal balcone a Bologna: indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Tragedia a Bologna: bambina cade dal terzo piano

Una tragedia si è consumata oggi pomeriggio a Bologna, quando una bambina di quattro anni è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di un palazzo situato in via della Campagna, nella zona San Donato. La piccola viveva nell’appartamento con la sua famiglia. Al momento della caduta, sembra che in casa ci fosse solo la madre, impegnata ad accudire un’altra figlia più piccola, una neonata. La caduta è avvenuta in circostanze ancora da chiarire, gettando la famiglia e il quartiere nello sconforto.

Allarme lanciato dalla madre e dai vicini

L’allarme è stato dato dalla madre della bambina, che, insieme ad alcuni vicini, ha notato il corpo della piccola a terra sotto il palazzo. La richiesta di soccorso è stata immediata, e i sanitari del 118 sono giunti rapidamente sul posto. Nonostante i tentativi di rianimazione prolungati, le condizioni della bambina si sono rivelate critiche fin dal primo momento. Trasportata con codice di massima urgenza in ospedale, la piccola è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso, nonostante gli sforzi dei medici per salvarla.

Indagini avviate per ricostruire l’incidente

Sul luogo della tragedia, situato in un quartiere di edilizia popolare nella periferia est di Bologna, è intervenuta anche la polizia, allertata dal personale sanitario. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, ascoltando i primi testimoni e cercando di ricostruire la dinamica del dramma. Al momento, sembra che si tratti di un tragico incidente, ma restano da chiarire le circostanze esatte che hanno portato la bambina a scavalcare il parapetto del balcone.