Bari, rissa a N’dèrr’a la lanze tra due ragazze per un selfie di troppo, ferito un vigile

Scontro tra due donne durante la movida estiva a Bari

La notte del lungomare Araldo di Crollalanza a Bari si è trasformata in teatro di una rissa tra due giovani donne, scoppiata per motivi banali legati ai social media. L’incidente, avvenuto nella zona nota come N’dèrr’a la lanze, ha visto le due contendenti passare dalle parole ai fatti, con uno scambio di minacce e violenza. Una delle due donne, in preda all’ira, ha rotto una bottiglia di birra e l’ha utilizzata come arma per minacciare l’altra. Solo l’intervento tempestivo degli agenti della Polizia locale e delle Volanti della Questura ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Durante la rissa, un agente della Polizia locale ha riportato lievi ferite, uscendo dall’episodio con un livido e un’escoriazione.

Le cause della lite e l’intervento delle forze dell’ordine

Le cause che hanno portato le due donne a darsele di santa ragione sono riconducibili a una serie di fattori, tra cui rivalità alimentate dai social media, uno sguardo di troppo e parole fuori posto. L’effetto dell’alcol, combinato con il caldo estivo, ha contribuito ad acuire le tensioni. Lo scontro ha coinvolto anche altre persone presenti, che hanno cercato di separare le litiganti prima dell’arrivo della polizia. Fortunatamente, l’intervento delle forze dell’ordine ha impedito che la rissa sfociasse in conseguenze più gravi.

La movida a Bari: eccessi e problemi

Questo episodio è emblematico dei problemi legati alla movida notturna a Bari, in particolare nei quartieri Murattiano, Madonnella e Bari vecchia, dove si concentrano numerosi locali notturni. Il lungomare, con i suoi pub, wine bar e microbirrerie, è spesso teatro di comportamenti eccessivi, tra cui l’abuso di alcol e l’alterco violento. La convivenza tra residenti e avventori notturni diventa sempre più difficile, con strade trasformate in vespasiani e un tappeto di rifiuti che rimane ogni notte.