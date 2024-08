Auto esce fuori strada e si ribalta, muore ragazza 24 anni, gravissimo neonato, conducente positivo ai test alcol e droga

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna di 24 anni è morta e un neonato è in prognosi riservata dopo un incidente stradale a Fondi. L’uomo alla guida, positivo a test di alcol e droga, è accusato di omicidio stradale.

L’incidente mortale e i soccorsi

Nella notte, a Fondi, in provincia di Latina, un grave incidente stradale ha coinvolto un’intera famiglia. La loro Volkswagen Golf, in viaggio su via Sant’Anastasia, è uscita di strada, ribaltandosi più volte. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, la scena che si sono trovati davanti è stata drammatica: una giovane donna di 24 anni è morta sul colpo. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai soccorritori, ma nonostante gli sforzi, il personale del 118 ha potuto solo constatarne il decesso.

Condizioni critiche per il neonato e l’accusa di omicidio stradale

Il figlio neonato della donna, gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza a Roma, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Anche il compagno della donna, che era al volante, e la sorella, sono stati feriti e ricoverati in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini preliminari indicano che nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

L’uomo alla guida, un giovane di 22 anni di nazionalità albanese, è risultato positivo ai test su alcol e droga all’arrivo in ospedale. La polizia stradale di Formia, sotto la disposizione del magistrato di turno, ha disposto il fermo dell’uomo, che ora è accusato di omicidio stradale per la morte della compagna.